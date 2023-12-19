e-Devlet doğal gaz yardım başvuru ekranı | 3.500 TL doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Kış yardımı kaç ay sürecek?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;



• Türk vatandaşı olması,



• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,



• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması



• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,



• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi