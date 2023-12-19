Kalyon Karapınar GES sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusunda dünyaya örnek oldu

Dünya çapında örnek gösterilen Kalyon Enerji, TRT World ekranlarında yayınlanan ve Youtube'da 5.2 milyon kişinin izlediği iklim değişikliği konulu 'Seeds of Change' belgeselinde ülkemizi gururla temsil etti. Sunuculuğunu Hollywood'un ünlü oyuncusu Adrian Grenier'in üstlendiği, yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Susan Gray'in yaptığı belgeselin Türkiye çekimlerinde Kalyon Karapınar GES yer aldı. Ünlü oyuncu Grenier, Kalyon Karapınar GES'i "Bir göl yatağından yükselen bu destansı güneş okyanusu, önemli bir yenilenme ve umut mesajı veriyor" şeklinde tanımladı.

% 80'İ AŞKIN YERLİLİK

Belgeselde görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ile Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata da Kalyon Karapınar GES hakkında önemli bilgiler aktardı. Haluk Kalyoncu, Türkiye'nin 2053 karbon sıfır hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirterek; Karapınar GES'in 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve toplam 3.5 milyon güneş panelinin tamamını dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV'de, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğini ifade etti.