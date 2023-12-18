52-51-50-49-48 yaş altında olanlar için erken emeklilik faslı başlıyor! Son dakika onayı basıldı

KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK
15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikle daha erken emekli olabiliyor. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiş durumda.
YÜZDE 60 SAĞLIK RAPORU İLE MALULEN EMEKLİLİK
İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli.
ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK
En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmakla başlayıp, işe giriş tarihine göre değişebiliyor.
YIPRATICI MESLEKLERDE ÇALIŞANLARA ÖZEL HAKLAR
Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler gibi meslek grupları için sigortalılık sürelerine ek günler ekleniyor. Bu, emeklilik tarihini öne çekiyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN PRİM KOLAYLIĞI
1 Ekim 2008 sonrası, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için primlerin dörtte biri toplam prim süresine ekleniyor. Bu da emeklilik yaşını düşürüyor.