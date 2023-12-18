SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

52-51-50-49-48 yaş altında olanlar için erken emeklilik faslı başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Günümüzde çalışan pek çok vatandaş emeklilik hayali kurarken bu süreci öne çekmek istiyor. Emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı şartları her kişinin kendi sigortalılık başlangıç tarihine göre belirleniyor. İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih süreci şekillendiren en kritik etmen oluyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı kurumlardan hangisine daha çok prim ödediğiniz maaş alacağınız tarihi etkileyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 16:54 Güncelleme 18 Aralık 2023, 16:55
52-51-50-49-48 yaş altında olanlar için erken emeklilik faslı başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Milyonlarca vatandaş için emeklilik hem bir rahatlama hem de yeni bir hayat başlangıcı anlamına geliyor. Ancak birçok kişi, emeklilik için gerekli şartları daha erken tamamlayarak hayallerine daha çabuk kavuşmanın yollarını arıyor. Bu kişiler 52-51-50-49-48 gibi yaşlarda da emekli olabiliyor. Bu kapsamda sunulan pek çok avantaj bulunuyor ve bunlar tarihi öne çıkıyor. İşte erken emekliliğe ulaşmanızı sağlayacak formüller!

ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilikte büyük bir avantaj elde ediyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl erken emekli olma şansı sunuluyor. Ancak çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaşın geriye çekilmesi hem de ek prim kazanımı anlamına geliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebiliyor. Bu da erken emeklilik imkanı sağlıyor.

KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikle daha erken emekli olabiliyor. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiş durumda.

YÜZDE 60 SAĞLIK RAPORU İLE MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK

En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmakla başlayıp, işe giriş tarihine göre değişebiliyor.

YIPRATICI MESLEKLERDE ÇALIŞANLARA ÖZEL HAKLAR

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler gibi meslek grupları için sigortalılık sürelerine ek günler ekleniyor. Bu, emeklilik tarihini öne çekiyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN PRİM KOLAYLIĞI

1 Ekim 2008 sonrası, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için primlerin dörtte biri toplam prim süresine ekleniyor. Bu da emeklilik yaşını düşürüyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan Macaristan’da: Ticari ilişkilere yeni rota çizilecek
Hawaii’de 100 milyon dolarlık lüks kale: Mark Zuckerberg’in sığınağına tepki yağıyor! Dünya hangi felakete gebe? The Economist, the Simpsons, the Last of Us…
SON DAKİKA