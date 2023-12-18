52-51-50-49-48 yaş altında olanlar için erken emeklilik faslı başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Milyonlarca vatandaş için emeklilik hem bir rahatlama hem de yeni bir hayat başlangıcı anlamına geliyor. Ancak birçok kişi, emeklilik için gerekli şartları daha erken tamamlayarak hayallerine daha çabuk kavuşmanın yollarını arıyor. Bu kişiler 52-51-50-49-48 gibi yaşlarda da emekli olabiliyor. Bu kapsamda sunulan pek çok avantaj bulunuyor ve bunlar tarihi öne çıkıyor. İşte erken emekliliğe ulaşmanızı sağlayacak formüller!