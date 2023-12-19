Elinizde 1 gram bile varsa müjde! İslam Memiş'ten yıl sonu açıklaması! "2024 yılında altın fiyatları..."

Altın fiyatları, 2023 yılında faiz artırımlarının etkisi altında olmasına rağmen yatırımcısına büyük kazançlar sağlamaya devam ediyor. 11 ayda 1115 liradan 1955 liraya kadar yükselen gram altın, yatırımcısına yaklaşık yüzde 75 kazandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yeni yıla günler kala altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte yeni yılda altın fiyatları ve yapılması gerekenler...

2000 LİRA SEVİYESİNE RAMAK KALDI! "Bu yıl daha çok dolardan destek gören bir gram altın karşımızda vardı. Ama son aylarda, yılın son çeyreğinde ons altın da gram altın tarafına destek verdi. Gram altın fiyatında hedef aslında 2000 lira seviyesi. Halbuki geçtiğimiz haftalarda ons altın tarafında yükseliş yaşanınca gram altın fiyatında 2000 lira seviyesi görüldü. Bu hafta zirve seviye olarak 1978 lira seviyesini gördü. Ama 2000 lira seviyesine ramak kaldı."