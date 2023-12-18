Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? 19,20,21,22 Aralık 2023 5000 TL emekli ikramiyesi yatar mı? Son dakika ödeme takvimi...

Aralık ayının sonuna yaklaşırken, çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yılbaşından önce gerçekleşmesi beklenen bu ödemelerle ilgili detaylar ortaya çıktı.