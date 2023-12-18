Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? 19,20,21,22 Aralık 2023 5000 TL emekli ikramiyesi yatar mı? Son dakika ödeme takvimi...

Aralık ayının sonuna yaklaşırken, çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yılbaşından önce gerçekleşmesi beklenen bu ödemelerle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Aralık ayının sonuna yaklaşırken, çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yılbaşından önce gerçekleşmesi beklenen bu ödemelerle ilgili detaylar ortaya çıktı.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATAR?
80 maddelik torba yasa içerisinde yer alan emekli ikramiyesi düzenlemesi de 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.
Oylama sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yasa yürürlüğe girecek.
Emeklilerin SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı gibi kurumlardan alacakları ikramiyelerde yapılacak düzenlemeler, bu yasa kapsamında belirlenecek ve ödemeler uygulamaya geçirilecek.
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasanın ilk 43 maddesi sonrasında, bütçe görüşmeleri nedeniyle görüşmelere ara verildi. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık tarihinde sona ermesi bekleniyor.
Bu nedenle çalışan emekliye 5 bin TL ödeme 27-29 Aralık 2023 tairhlerinde yapılabilir.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde anında haberimizde yer alacak.