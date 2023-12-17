5000 TL emekli ikramiyesi son dakika: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis’ten geçti mi, ne zaman verilecek? 27-28-29 Aralık’ta...

Çalışmayan emeklilere 5000 TL'lik ikramiye 15 Kasım öncesi hesaplarına yatırıldı. Gözler bu kez çalışamayan emeklilere ödenecek ikramiyenin tarihine çevrildi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi, ne zaman verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesiyle ilgili, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ödeme takvimi ile ilgili "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.