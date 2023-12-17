5000 TL emekli ikramiyesi son dakika: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis’ten geçti mi, ne zaman verilecek? 27-28-29 Aralık’ta...

Çalışmayan emeklilere 5000 TL'lik ikramiye 15 Kasım öncesi hesaplarına yatırıldı. Gözler bu kez çalışamayan emeklilere ödenecek ikramiyenin tarihine çevrildi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi, ne zaman verilecek?
Çalışmayan emeklilere 5000 TL'lik ikramiye 15 Kasım öncesi hesaplarına yatırıldı. Gözler bu kez çalışamayan emeklilere ödenecek ikramiyenin tarihine çevrildi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi, ne zaman verilecek?
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesiyle ilgili, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ödeme takvimi ile ilgili "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.
Son gelişmelere göre, ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.
TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.
Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşacak olan teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte emeklilere ödeme yapılacak takvimini duyuracak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
İkramiye ödemesi Aralık ayı sonunda yapılabileceği gibi, büyük bir ihtimalle Ocak ayı içerisinde çalışan emeklilerin hesabına yatırılacak. En güçlü ihtimal Ocak ayının ilk yarısında ödenmesi. İkramiyenin en geç ise Ocak ayında zamlı maaşlarla birlikte yatırılabileceği belirtiliyor. İkramiye tek seferlik bir ödeme. Çalışmayan emekliler ile dul ve yetimler ödemelerini aldı. Yasanın çıkmasıyla bu ödemeden yararlanmamış olanlara yani çalışan emeklilere 5'er bin lira yatırılacak.