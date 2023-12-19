Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz büyüklüğü kaç oldu? Kaç lot verdi?

Avrupakent GYO'nun halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL olarak belirlendi, ve halka açıklık oranı %25,00 olarak gerçekleşti. Yatırımcılar arasında merakla beklenen "Avrupakent kaç lot verdi?" sorusunun yanıtı da belli oldu.