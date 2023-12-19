Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz büyüklüğü kaç oldu? Kaç lot verdi?

Avrupakent GYO'nun halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL olarak belirlendi, ve halka açıklık oranı %25,00 olarak gerçekleşti. Yatırımcılar arasında merakla beklenen "Avrupakent kaç lot verdi?" sorusunun yanıtı da belli oldu.
Avrupakent GYO'nun halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL olarak belirlendi, ve halka açıklık oranı %25,00 olarak gerçekleşti. Yatırımcılar arasında merakla beklenen "Avrupakent kaç lot verdi?" sorusunun yanıtı da belli oldu.
AVRUPAKENT GYO (AVPGY) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAÇ LOT VERDİ?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. 13 - 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayan Avrupakent halka arzında satılan 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunulurken payların tamamı satıldı.
Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı ise %25,00 olarak gerçekleşti. Avrupakent halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 22 lot (1.211 TL) dağıtım yapıldı.
KAP'a yapılan açıklamada halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,23 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplandığı bilgisi verildi.
AVRUPAKENT GYO (AVPGY) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Avrupakent GYO borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 20-21 Aralık tarihlerinde AVPGY koduyla yıldız pazarda işlem göreceği tahmin ediliyor.