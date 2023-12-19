Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! 29 Aralık tarihini kaçırmayın

ASKERLİK NE ZAMAN?

Bedelli askerlik tutarı, eğer Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 49 artarsa 182 bin 303 liraya, yüzde 50 artış halinde de 183 bin 526 liraya yükselecek. Buna göre 59 bin 952 ile 61 bin 175 lira arasında bir fark ortaya çıkacak. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.