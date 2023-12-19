Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! 29 Aralık tarihini kaçırmayın

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Ocak'ta memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 50'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.
Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Ocak'ta memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 50'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.
Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 29 Aralık günü mesai bitimine kadar başvurup, ödemelerini yapmaları gerekiyor.
Bu yıl bitmeden başvurusunu tamamlayanlar 122 bin 351 lira 4 kuruş ödeyerek bedelli askerlik yapabilecek. Ancak başvuru tarihine kadar yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlüler buna ilaveten bir ek bedel yatıracak. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kalınan toplam sürenin her bir ayı için ödenecek ek bedel bin 784 lira 29 kuruş olacak.
ASKERLİK NE ZAMAN?
Bedelli askerlik tutarı, eğer Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 49 artarsa 182 bin 303 liraya, yüzde 50 artış halinde de 183 bin 526 liraya yükselecek. Buna göre 59 bin 952 ile 61 bin 175 lira arasında bir fark ortaya çıkacak. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
NASIL HESAPLANIYOR?
Tutar her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Yani memur maaş katsayısı arttıkça bedelli tutarı da artıyor.