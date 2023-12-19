Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek! Benzine zam geliyor! 19 Aralık 2023 güncel benzin, motorin FİYAT LİSTESİ! Shell, Opet, BP...

Güncel 19 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları gündemde yer alıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu noktada benzin ve motorin (mazot) fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak Çarşamba gününden itibaren geçerli zam bekleniyor. Peki benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı...
AKARYAKITA ZAM KAPIDA
Benzinde 20 Aralık 2023 tarihinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam duyurusu bulunmuyor.
19 ARALIK 2023 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL