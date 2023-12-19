Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek! Benzine zam geliyor! 19 Aralık 2023 güncel benzin, motorin FİYAT LİSTESİ! Shell, Opet, BP...

Güncel 19 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları gündemde yer alıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu noktada benzin ve motorin (mazot) fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak Çarşamba gününden itibaren geçerli zam bekleniyor. Peki benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı...