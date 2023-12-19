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Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek! Benzine zam geliyor! 19 Aralık 2023 güncel benzin, motorin FİYAT LİSTESİ! Shell, Opet, BP...

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek. Brent petrol fiyatlarındaki karışık seyir devam ederken, benzine zam bekleniyor. Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Aralık 2023 akaryakıt fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 11:41 Güncelleme 19 Aralık 2023, 11:41
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek! Benzine zam geliyor! 19 Aralık 2023 güncel benzin, motorin FİYAT LİSTESİ! Shell, Opet, BP...

Güncel 19 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları gündemde yer alıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu noktada benzin ve motorin (mazot) fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak Çarşamba gününden itibaren geçerli zam bekleniyor. Peki benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı...

AKARYAKITA ZAM KAPIDA

Benzinde 20 Aralık 2023 tarihinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam duyurusu bulunmuyor.

19 ARALIK 2023 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

19 ARALIK 2023 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,47 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

19 ARALIK 2023 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,67 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,09 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

19 ARALIK 2023 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,77 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,29 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

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