Asgari ücrete geçim zammı: İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi?

İki saat süren toplantıda işçi heyetine Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı. İşçi tarafı, asgari ücret zammında ev kirası, temel giderler, geçim koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, hükümet ve işverenin bu konudaki yaklaşımına göre üçlü mutabakatla sonuca gitmeyi umduklarını dile getirdi. Komisyon dünkü ikinci tur görüşmelerinin ardından üçüncü toplantısını da bu hafta yapacak.

TEKLİF BEKLENİYOR

Ramazan Ağar, toplantıda rakam telaffuz edilmediğini belirterek, "TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işverenin görüşleri alındı. 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı" diye konuştu. Büyükşehirlerde ev kirasının 10 bin liradan aşağı olmadığını söyleyen Ağar, "Geçim koşulları, temel giderler, kiralar herkes tarafından biliniyor. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerek. Hükümet ile işverenin bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz. İlk rakamı işverenden bekliyoruz" dedi.