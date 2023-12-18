15.2 milyon emekli için duyuru geldi! 19-20-21-22-23-24-25-26 Aralık’a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Emekli maaş ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Bu sisteme göre, tahsis numarasının son rakamı 9 olan emeklilerin maaşları ayın 17'sinde ödenmeye başlıyor. SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ayın 26'sına kadar sürerken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise ayın 28'inde tamamlanıyor.