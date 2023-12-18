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15.2 milyon emekli için duyuru geldi! 19-20-21-22-23-24-25-26 Aralık'a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Türkiye genelinde emekli vatandaşların merakla beklediği emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti. Her ayın belirli günlerinde maaşlarını alan emekliler için Aralık ayının ödeme takvimi açıklandı. Geçtiğimiz günlerde 100. Yıl kutlamaları kapsamında 12,2 milyon emekliye özel olarak yapılan ikramiye ödemelerinin ardından, şimdi de 4,6 milyon çalışan emeklinin maaş ödeme tarihleri bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 13:46 Güncelleme 18 Aralık 2023, 13:47
15.2 milyon emekli için duyuru geldi! 19-20-21-22-23-24-25-26 Aralık’a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Emekli maaş ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Bu sisteme göre, tahsis numarasının son rakamı 9 olan emeklilerin maaşları ayın 17'sinde ödenmeye başlıyor. SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ayın 26'sına kadar sürerken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise ayın 28'inde tamamlanıyor.

Emekli Maaş Ödemelerinin Gerçekleştirilme Süreci

Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Ödeme tarihi hafta sonuna denk gelen hak sahipleri için ödemeler genellikle hafta içine çekiliyor. Cumartesi gününe rastlayan ödemeler Cuma, Pazar gününe rastlayan ödemeler ise Pazartesi günü yapılıyor.

SSK Emeklilerinin Maaş Ödeme Takvimi

SSK'ya bağlı emekliler, her ayın 17 ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Ödeme tarihleri tahsis numarasının son rakamına göre aşağıdaki şekildedir:

Son rakamı 9 olanlar: 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: 19'unda
Son rakamı 3 olanlar: 20'sinde



Son rakamı 1 olanlar: 21'sinde
Son rakamı 8 olanlar: 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: 26'sında



Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Takvimi
Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25 ile 28'i arasında alırlar. Ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25'inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28'inde

Emekli maaşlarının ödeme tarihleri, emeklilerin tahsis numarasının son rakamlarına göre belirlenmiş olup, hafta sonlarına denk gelen ödemeler hafta içi günlerine alınabiliyor. Bu düzenleme, emeklilerin maaşlarını belirli bir düzende ve zamanında almalarını sağlayarak, finansal planlamalarında kolaylık sunuyor.

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