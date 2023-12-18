15.2 milyon emekli için duyuru geldi! 19-20-21-22-23-24-25-26 Aralık’a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Son rakamı 1 olanlar: 21'sinde
Son rakamı 8 olanlar: 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: 26'sında
Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Takvimi
Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25 ile 28'i arasında alırlar. Ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:
Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25'inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28'inde
Emekli maaşlarının ödeme tarihleri, emeklilerin tahsis numarasının son rakamlarına göre belirlenmiş olup, hafta sonlarına denk gelen ödemeler hafta içi günlerine alınabiliyor. Bu düzenleme, emeklilerin maaşlarını belirli bir düzende ve zamanında almalarını sağlayarak, finansal planlamalarında kolaylık sunuyor.