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Emekliye 2'si 1 arada jest geldi! 7.500-8.500 TL'ye ek 5.000 TL ödeme başlıyor! 31 Aralık'a kadar...

2023 yılının son günlerine yaklaşırken, emeklileri sevindiren bir gelişme daha yaşanıyor. Bankalar arasındaki rekabet, emekli promosyonlarında yeni bir dönemi başlatıyor. Emekli sayısında yaşanan artışın etkisiyle, maaş taşıma işlemlerindeki rekabet hız kesmiyor. İşte, 2023 Aralık kampanyaları kapsamında bankaların sunduğu emekli promosyonlarına dair detaylar:

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 15:16 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:16
Emekliye 2’si 1 arada jest geldi! 7.500-8.500 TL’ye ek 5.000 TL ödeme başlıyor! 31 Aralık’a kadar...

2023 Aralık ayında emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Birçok banka, emekli maaşı alan müşterilere çeşitli avantajlar sunarak promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. İşte, bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları ve ödeme detayları:

Emekli Promosyon Ekim 2023: Hangi Banka Kaç TL Promosyon Veriyor?

Yılın son günlerinde bankalar arasında gerçekleşen emekli promosyon yarışında, emeklilere çeşitli avantajlar sunan bankaların kampanyaları hız kesmiyor. İşte, Ekim 2023 itibariyle bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları:

Garanti BBVA:

Emekli Maaşını Taşıyanlara: 7.500 TL'ye varan nakit promosyon.

Ek avantaj: Garanti BBVA kredi kartı ile 500 TL harcama yapanlara 1.000 TL bonus.

ING:

SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlara: Ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon.

Otomatik Fatura Talimatı ek avantajı ile toplamda: 12.500 TL'ye varan nakit promosyon.

İş Bankası:

Emekli Maaşını Taşıyanlara: 7.500 TL'ye varan nakit promosyon.

Ek avantaj: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), maaşlarını İş Bankası'ndan almayı taahhüt ederek promosyondan yararlanabilirler.

DenizBank:

Emekli Maaşını Taşıyanlara: 5.000 TL'ye varan nakit promosyon.

Akbank:

Emekli Maaşını Taşıyanlara: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon.

Ek avantaj: Kredi kartına başvuranlar, otomatik fatura talimatı vererek 2.000 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı.

QNB:

Emekli Maaşını Taşıyanlara: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon.

Ek avantaj: CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim.

Yapı Kredi:

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere: 9.000 TL'ye varan nakit promosyon.

Ek avantaj: Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayanlara, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül.

Devlet Bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank):

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara: 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara: 5.000 TL

Emekliler, bu kampanya avantajlarını değerlendirerek maaşlarını taşıma kararı alabilirler. Kampanya detayları ve şartlar, bankalara göre değişiklik gösterebilir.

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