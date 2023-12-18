Emekliye 2’si 1 arada jest geldi! 7.500-8.500 TL’ye ek 5.000 TL ödeme başlıyor! 31 Aralık’a kadar...

İş Bankası:
Emekli Maaşını Taşıyanlara: 7.500 TL'ye varan nakit promosyon.
Ek avantaj: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), maaşlarını İş Bankası'ndan almayı taahhüt ederek promosyondan yararlanabilirler.
DenizBank:
Emekli Maaşını Taşıyanlara: 5.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Akbank:
Emekli Maaşını Taşıyanlara: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Ek avantaj: Kredi kartına başvuranlar, otomatik fatura talimatı vererek 2.000 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı.
QNB:
Emekli Maaşını Taşıyanlara: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Ek avantaj: CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim.
Yapı Kredi:
SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere: 9.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Ek avantaj: Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayanlara, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül.
Devlet Bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank):
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara: 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara: 5.000 TL
Emekliler, bu kampanya avantajlarını değerlendirerek maaşlarını taşıma kararı alabilirler. Kampanya detayları ve şartlar, bankalara göre değişiklik gösterebilir.