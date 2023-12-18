Emekliye 2’si 1 arada jest geldi! 7.500-8.500 TL’ye ek 5.000 TL ödeme başlıyor! 31 Aralık’a kadar...

2023 Aralık ayında emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Birçok banka, emekli maaşı alan müşterilere çeşitli avantajlar sunarak promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. İşte, bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları ve ödeme detayları: