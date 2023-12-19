ABD merkezli seyahat dergisinden İstanbul Havalimanı’na 5 ödül birden!

İGA İstanbul Havalimanı , ayda 500 bin kişiye ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler 'ın okuyucuları tarafından hem 'Dünyanın En iyi Havalimanı' hem de 'Avrupa'nın En iyi Havalimanı' ödüllerine layık görüldü. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca; 'En İyi Yeme İçme Alanına Sahip Havalimanı', 'En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı' ve 'Avrupa'da En İyi Gümrüksüz Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı' ödüllerine de sahip oldu. İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, "Bu başarımızda 'sürdürülebilirlik' konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik altyapımızda sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk bankacılık sektörünün; sağlam ve güven veren yapısıyla ekonomi için önemli bir istikrar çıpası rolü oynadığını söyledi. Sektörün 21.8 trilyon liralık aktif büyüklüğe eriştiğini, toplam kredilerinin de 11 trilyon liraya ulaştığını belirten Kavcıoğlu, "Sektörün kredileri artmaya devam ederken varlık kalitesinin önemli göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1.5 ile tarihi düşük seviyelerde seyretmekte" dedi.



KIRAYA ARABULUCU ÇÖZÜMÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de uygulamaya konulan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu, 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, "Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler" dedi.

Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını hatırlatan Tunç, şöyle konuştu: "Buna göre 3.5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemelken, dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti."



'UFUK'TA İŞ BİRLİĞİ VAR

TÜBİTAK'ın AB kurumlarıyla yürüttüğü, 2021-2027 dönemi için 95.5 milyar euroyla dünyanın en yüksek bütçeli kamu AR-GE programı niteliği taşıyan Ufuk Avrupa Programı ile Türk firmaları Almanya'dan Fransa'ya, İtalya'dan Belçika'ya kadar çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla iş birliklerine odaklanırken; yeni dönemde yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri öne çıkacak. Hem yeşil hem de dijital dönüşüme adaptasyonu sağlamak üzere paydaşlar Ufuk Avrupa Programı kapsamında çeşitli alanlarda başarılı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Türk paydaşlar, program çerçevesinde bir dizi stratejik ortaklık geliştirirken, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kuruluşlarla birçok ortak projede yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye, İtalya ile 224, Almanya ile 221, İspanya ile 219, Belçika ile 178, Fransa ile 176, Hollanda ile 143 ve Yunanistan ile 140 ortak proje yürütüyor. Program kapsamında AB'nin de desteğiyle TÜBİTAK, seyahatten organizasyona, proje aşamalarından yabancı araştırmacılara ve ağlara üyeliğe kadar çeşitli konularda destekler sağlıyor.



TÜKETİCİYİ ALDATANA 114.1 MILYON TL CEZA

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle bu yıl 114.1 milyon liralık para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı, "Kurul tarafından 2023'te 2 bin 7 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 762 dosya hakkında durdurmanın yanı sıra 114 milyon 139 bin lira para cezasına karar verildi" açıklaması yaptı..