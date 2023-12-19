2000-2015 arası SGK girişi olana erken emeklilik! Gün, prim, yaş hesabı sil baştan

Çalışanlar için emeklilik hayati bir konu olmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle bazı şartlar altında emeklilik yaşının 2 ila 6 yıl arasında geriye çekilmesi mümkün hale geldi. Bu imkanlar milyonlarca çalışanın yaş ve süresini doğrudan etkileyebiliyor. Erken emeklilik çalışanların en büyük isteklerinden biri. Farklı meslek gruplarındaki milyonlarca kişi bu fırsattan yararlanabilmek için gerekli şartları araştırıyor.

Aşağıda size anlatacağımız imkanlar milyonlarca çalışan için yeni fırsatlar sunarak erken maaş alma hayalini gerçeğe dönüştürüyor.