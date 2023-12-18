Seyyanen zam devam edecek mi? 2024’te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak? Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

2024'TE KAÇ PARA OLACAK?
2024 yılının ilk yarısı için belirlenen maaş katsayısı, seyyanen zammın 9.360 liraya çıkmasını sağlayacak. Bu artış, kamu çalışanları için yüzde 15'lik bir maaş artışı anlamına geliyor.
Seyyanen Zamın Maaş Hesaplamalarındaki Etkisi
Seyyanen zam, kök maaşlara dahil edilmiyor. Ocak 2024'te, memurların maaş hesaplamaları; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam, üzerine enflasyon farkı ve seyyanen zam eklenerek yapılacak. Bu durum, maaşlarda önemli bir artışı işaret ediyor. Memur-Sen'in yaptığı açıklamaya göre, Ocak 2024'te memurlar yüzde 40.6'lık bir zam bekleyebilir.
Emekliler İçin Seyyanen Zam Durumu
Temmuz ayında memur emeklilerine yapılmayan seyyanen zamın Ocak 2024'te uygulanıp uygulanmayacağı şu anda bilinmiyor. Ancak, toplu sözleşmeye göre emeklilere de yüzde 15 zam ve üzerine enflasyon farkı eklenecek.