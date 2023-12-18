Seyyanen zam devam edecek mi? 2024’te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak? Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

2023'ün Temmuz ayında, Türkiye'deki kamu çalışanları için mali bir dönüm noktası yaşandı. Bu dönemde, kamu görevlilerinin maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Yapılan bu artış, yılın ikinci yarısını kapsayacak şekilde, mevcut maaşlara ek olarak öngörülen enflasyon farkı ve diğer artışlarla birleştirildi. Peki, seyyanen zam devam edecek mi? 2024'te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak?





Hesaplama Metodu ve Yıl Sonu Planlaması



Seyyanen zammın hesaplanmasında kullanılan yöntem, 15.965 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımına dayanıyor. Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen maaş katsayısı ile yapılan hesaplama, neticede 8 bin 77 liralık bir ek ödeme sağlıyor. Bu ödeme, yıl sonuna kadar devam edecek ve memurların mali durumlarını önemli ölçüde iyileştirecek.