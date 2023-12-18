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Seyyanen zam devam edecek mi? 2024'te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak? Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

Temmuz ayında yürürlüğe giren seyyanen zam, memurlar arasında mali rahatlama sağlayarak ekonomik güveni artırdı. Bu kapsamda, devlet memurlarına 8.077 TL'lik bir artış yapıldı. Bu adım, enflasyona karşı bir koruma önlemi olarak hayata geçirildi. Peki, seyyanen zam devam edecek mi? 2024'te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak? Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:34 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:34
Seyyanen zam devam edecek mi? 2024’te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak? Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

2023'ün Temmuz ayında, Türkiye'deki kamu çalışanları için mali bir dönüm noktası yaşandı. Bu dönemde, kamu görevlilerinin maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Yapılan bu artış, yılın ikinci yarısını kapsayacak şekilde, mevcut maaşlara ek olarak öngörülen enflasyon farkı ve diğer artışlarla birleştirildi. Peki, seyyanen zam devam edecek mi? 2024'te memurlara seyyanen zam ne kadar, kaç para olacak?



Hesaplama Metodu ve Yıl Sonu Planlaması

Seyyanen zammın hesaplanmasında kullanılan yöntem, 15.965 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımına dayanıyor. Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen maaş katsayısı ile yapılan hesaplama, neticede 8 bin 77 liralık bir ek ödeme sağlıyor. Bu ödeme, yıl sonuna kadar devam edecek ve memurların mali durumlarını önemli ölçüde iyileştirecek.



SEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK Mİ?

31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olan bu ödemenin ardından, 2024 ve 2025 yılları için yeni mali planlamalar yapıldı. Yeni dönemde maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak seyyanen zam miktarı da artacak.

2024'TE KAÇ PARA OLACAK?

2024 yılının ilk yarısı için belirlenen maaş katsayısı, seyyanen zammın 9.360 liraya çıkmasını sağlayacak. Bu artış, kamu çalışanları için yüzde 15'lik bir maaş artışı anlamına geliyor.



Seyyanen Zamın Maaş Hesaplamalarındaki Etkisi

Seyyanen zam, kök maaşlara dahil edilmiyor. Ocak 2024'te, memurların maaş hesaplamaları; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam, üzerine enflasyon farkı ve seyyanen zam eklenerek yapılacak. Bu durum, maaşlarda önemli bir artışı işaret ediyor. Memur-Sen'in yaptığı açıklamaya göre, Ocak 2024'te memurlar yüzde 40.6'lık bir zam bekleyebilir.



Emekliler İçin Seyyanen Zam Durumu

Temmuz ayında memur emeklilerine yapılmayan seyyanen zamın Ocak 2024'te uygulanıp uygulanmayacağı şu anda bilinmiyor. Ancak, toplu sözleşmeye göre emeklilere de yüzde 15 zam ve üzerine enflasyon farkı eklenecek.

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