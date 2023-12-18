Bugün taşeron işçi 13 günlük ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2024 işçi ikramiye tarihleri belli oldu mu? 4D’li taşerona ek zam...

Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, zam oranları da ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15 olarak belirlenmişti.

KAÇ PARA YATACAK? Toplu sözleşme bazı kamu işçileri için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmiş ve yüzde 45 artışla en düşük ücret brüt 21 bin 750 lira olmuştu. Ardından işçilere yüzde 15'lik bir artış daha yansıtıldı.

En düşük ücret brüt 25 bin 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu maaşa göre işçilere en düşük brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira ilave tediye yatırılacak. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklı olacak. Daha yüksek maaşlılar daha yüksek ödeme alacak.