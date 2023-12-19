O bankalardan maaş alanlara ilaç gibi kredi! 10.000 TL ve 20.000 TL faizsiz para! Yüksek tutarlı, uzun vadeli 50.000 TL’ye kadar anında elinizde!

Yıl sonuna özel olarak sunulan bu banka kampanyaları, müşterilere çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Her bankanın farklı faiz oranları, taksit tutarları ve toplam ödeme seçenekleri ile müşterilerine uygun çözümler sunma çabası, finansal ihtiyaçları olan bireyler için cazip fırsatlar yaratıyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel olarak %0 faiz oranı ile 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisini sunuyor. "Yeni Müşterilere Özel %0 Faizli 10.000 TL Taksitli Nakit Avans" kampanyası ile müşteriler, uygun koşullarda finansman imkanına kavuşuyorlar. Ayrıca, QNB Finansbank "İyi ki Tanışmışız" kampanyası kapsamında, 6 ay vade ve 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi seçeneği de sunuyor.
Akbank
Akbank, müşterilerine özel mevduat faiz oranlarında %47,00'ye varan fırsatlar sunuyor. Bunun yanı sıra, %0 faizli 20.000 TL taksitli avans kampanyası ile müşterilerine cazip bir kredi teklifi yapıyor. Akbank'ın bu kampanyası, 2.500 TL'ye varan indirimlerle de dikkat çekiyor.