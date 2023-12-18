18-31 Aralık ucuza ev satışları başladı! TOKİ 9.703 taksit + 388 bin TL peşinatla 3+1 konut alımı başvuru duyurusu geldi!

Aralık ayı güncel TOKİ konut satışları ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi olan https://www.toki.gov.tr/ adresinden güncel konut satış duyuruları yer alıyor. Her ay 81 il içerinden başlattığı projeler kapsamında 2+1, 3+1 daireleri kuralı satış yöntemi ya da açık arttırma yöntemi ile satışa çıkaran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ocak ayının yaklaşmasıyla Aralık ayının son duyuruları yaptı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 11 Aralık 2023 - 22 Aralık 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvuru bedeli olarak 2000 TL talep ediliyor. Kura 27 Aralık 2023 tarihinde çekilecek. İşte güncel TOKİ konut satış duyuruları ve diğer detaylar...