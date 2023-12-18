Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 61 bin TL daha az ödeme yapabilirsiniz! 2024 gelmeden 12 gün içinde başvurun





* Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Tutar her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla bedelli askerlik ücreti de yükselecek.





* Artıştan etkilenmemek için son tarih ne zaman? Ne kadar ödeme yapılacak?

Mevcut tutardan ödeme yapmak için 29 Aralık günü mesai bitimine kadar başvurunun tamamlanması şart. Bu kapsamda yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmaları gerekiyor. Ödenecek bedel de 122 bin 351 lira 4 kuruş. Ancak başvuru tarihine kadar yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlüler buna ilaveten bir ek bedel ödeyecek. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kalınan toplam sürenin her bir ayı için ödenecek ek bedel bin 784 lira 29 kuruş olacak.





* Ocak ayında bedelli askerlik için başvuran ne ödeyecek?

Memur maaş katsayısında önümüzdeki ay yaklaşık yüzde 50 artış olması bekleniyor. Kesin oran 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Bedelli askerlik tutarı, eğer memur maaş katsayısı yüzde 49 artarsa 182 bin 303 liraya, yüzde 50 artış halinde de 183 bin 526 liraya yükselecek. Buna göre 59 bin 952 ile 61 bin 175 lira arasında bir fark ortaya çıkacak.





* Bedelli askerlik ödemeleri nereye yatırılacak?

Ödemeler Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.





* Askerlik tarihi ne zaman belli olacak?

2023'te bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen yükümlüler 2024'te kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.