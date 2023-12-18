Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tüketiciyi aldatanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı tüketiciyi aldatan firmalara ceza yağdırdı. Bakanlık aralık ayında mevzuata aykırı bulunan reklam ve ticari uygulamalara 21 milyon 591 bin, 2023 yılında ise toplam 114 milyon 139 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12 Aralık 2023 tarihinde yapılan 340 sayılı Reklam Kurulu toplantısında tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenerek pek çok idari müeyyide uygulanmıştır. Reklam Kurulu'nun aralık ayı toplantısında görüşülen 171 adet dosyadan 139'u mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte, toplam 21 milyon 591 bin 808 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

REKLAMLARDA KULLANILAN İFADELERE MÜEYYİDE KARARI VERİLDİ

Reklam Kurulu, bir kozmetik şirketine ait reklamlarında yer alan "En İyi Parfüm -En İyi Fiyat" ifadesinin, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş olmasına karşın üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgelerle ispatlanmadan kullanmasının, söz konusu reklamları yanıltıcı nitelikte kıldığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca bir çevrimiçi rezervasyon sitesinin, konum, sunulan hizmetler ve fiyat karşılaştırmasında emsallerine nazaran çok avantajlı olduğu izlenimi oluşturan, ancak halihazırda rezervasyona kapalı olan bir konaklama tesisi opsiyonuna ilişkin reklam ve tanıtımlara devam etmesi ve anılan opsiyona ilişkin rezervasyon yapılmak istenildiğinde söz konusu opsiyonun artık müsait olmadığı, anılan tesiste başka bir opsiyona göz atılmasının istenildiği uyarılarına yer verilerek, tüketicilerin alternatif diğer rezervasyon sitelerine ilişkin avantajlı rezervasyon tercihlerine ulaşmasını manipüle eden karanlık tasarım uygulamasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.