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5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı 2023? Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman verilecek? Çiftçi emeklisine ikramiye yatacak mı? 2 hafta detayı...

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenen bir defaya mahsus emekliye verilen 5 bin TL ikramiye ödemeleri, geçtiğimiz ay emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Ancak, ilk düzenlemeden yararlanamayan çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekliler bu ödemelerden kapsam dışında tutulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu durumu dikkate alarak, çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeledi. Yapılan açıklamaya göre, bu kapsamdaki emeklilere de 5.000 TL ödeme yapılacak.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:56 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:56
5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı 2023? Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman verilecek? Çiftçi emeklisine ikramiye yatacak mı? 2 hafta detayı...

Emeklilere verilen 5 bin TL ikramiyesinden, çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekliler yararlanamamıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama, bu kesimi sevindirecek gelişmelere işaret etti. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı 2023? Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman verilecek? Çiftçi emeklisine ikramiye yatacak mı? İşte merak edilenler...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

"Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmiyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilecek. Zaten çalışmayan emekliler ikramiyelerini almıştı. Burada asıl mağdur olan çalışan emeklilerle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olanlar ve esnaf olanlardı. Bu kesimler ikramiyeden faydalanamadı.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

Pek çok çiftçi ikramiye alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'nden çıkış yaptılar. Esnaflar da emekli olmalarına rağmen Bağkur primi yatırdıklarından dolayı ikramiye alamamışlardı. Yapılan son düzenleme ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri ile bütün emekliler 5 bin TL alacak.

Genel Kurul'dan önce çalışan emeklilere ikramiye komisyondan geçti. Bütçe kanunu aralıksız bir şekilde tamamlanıyor. Yani başlandığı gibi biter. Bütçe görüşmeleri 2 hafta sürecek.

Araya herhangi bir kanun teklifi alınmaz ancak komisyondan geçen, kanunlaşma aşamasında olan bir torba yasanın da bütçe kanunu ile beraber yasalaşması mümkün. Bütçe kanunundan sonra bir ara verilmesi beklenir. Bu yıl başına kadar sürebilir.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Burada çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesi bütçe kanununun geçmesi ile birlikte yasalaşabilir. Bütçe kanunu ile beraber geçerse aralık ayı bitmeden ikramiyeler ödenecektir.

Aralık ayında bütçe ile birlikte geçmezse ödemeler ocak ayı içerisinde olacaktır. Ocak ayı maaşları ile birlikte bu ödenebilir. Aralık ayına yetişmezse eğer ikramiyeler ocak ayı maaş takvimine yetişmiş olur.

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