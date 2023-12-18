5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı 2023? Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman verilecek? Çiftçi emeklisine ikramiye yatacak mı? 2 hafta detayı...

Emeklilere verilen 5 bin TL ikramiyesinden, çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekliler yararlanamamıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama, bu kesimi sevindirecek gelişmelere işaret etti. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı 2023? Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman verilecek? Çiftçi emeklisine ikramiye yatacak mı? İşte merak edilenler...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?



"Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmiyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilecek. Zaten çalışmayan emekliler ikramiyelerini almıştı. Burada asıl mağdur olan çalışan emeklilerle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olanlar ve esnaf olanlardı. Bu kesimler ikramiyeden faydalanamadı.