Asgari ücret pazarlığı % 35-40’la başlıyor! Gözler bugünkü toplantıda... Hangi formül ne getirecek?





İŞSİZE YENİ ÖDEME

İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Şu anda 5 bin 365 lira olan en düşük işsizlik maaşı, asgari ücret zammıyla 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında belirlenecek. En yüksek işsizlik maaşı da 15 bin liranın üzerinde olacak.



