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Asgari ücret pazarlığı % 35-40’la başlıyor! Gözler bugünkü toplantıda... Hangi formül ne getirecek?

Yeni asgari ücret için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Yapılacak zam işsizlik maaşına da yansırken, sosyal yardımlardan yararlanmayı kolaylaştıracak...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Asgari ücret pazarlığı % 35-40’la başlıyor! Gözler bugünkü toplantıda... Hangi formül ne getirecek?

Asgari ücrete zam pazarlığında kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Pazarlığın minimum yüzde 35-40'la (15 bin 395-15 bin 962 lirayla) başlaması bekleniyor.

TİSK süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını söylerken; Türkİş de yeni asgari ücretin işçilerin, toplumun beklentilerine uygun olmasını istedi. Asgari ücret; yüzde 40 artarsa 15 bin 962, yüzde 45 zamlanırsa 16 bin 535, yüzde 50 yükseltilirse 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik, stajyer maaşı artacak, sosyal yardımlardaki gelir şartları ve prim tutarları değişecek.

YAŞLIYA KOLAY MAAŞ
65 yaş aylığı bağlanabilmesi için gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bugün için 3 bin 800 lira. Gelir şartı asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda 5 bin 320, yüzde 50 artması halinde de 5 bin 700 lira olacak. 65 yaş maaşındaki artışı ise memur zammı belirleyecek. Memur zammı yüzde 50 olursa 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 522 liraya çıkacak.



İŞSİZE YENİ ÖDEME
İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Şu anda 5 bin 365 lira olan en düşük işsizlik maaşı, asgari ücret zammıyla 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında belirlenecek. En yüksek işsizlik maaşı da 15 bin liranın üzerinde olacak.


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