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EYT'siz, yaş, prim, sigorta şartı değişti! 7200 günle 5 sene erken emeklilik müjdesi geliyor! 2000 ila 2009 arası SGK'lılar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik başlatılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar arasında merakla beklenen bu düzenleme, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 18:45 Güncelleme 17 Aralık 2023, 18:45
EYT’siz, yaş, prim, sigorta şartı değişti! 7200 günle 5 sene erken emeklilik müjdesi geliyor! 2000 ila 2009 arası SGK’lılar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün yaptığı açıklamada, yıllardır esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürüleceği müjdesini verdi. Bolat, esnafa verdikleri tüm sözleri bugüne kadar tuttuklarını vurgulayarak, bu yeni düzenlemenin de hükümetin vaatleri arasında olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, düzenlemenin esnaf için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Esnafımızın uzun süredir beklediği 7 bin 200 iş günü şartıyla ilgili çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu düzenleme, esnafımıza emeklilik hakkında daha erken ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.



Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek.

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