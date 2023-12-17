EYT’siz, yaş, prim, sigorta şartı değişti! 7200 günle 5 sene erken emeklilik müjdesi geliyor! 2000 ila 2009 arası SGK’lılar...

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.
BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.
BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek.