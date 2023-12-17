EYT’siz, yaş, prim, sigorta şartı değişti! 7200 günle 5 sene erken emeklilik müjdesi geliyor! 2000 ila 2009 arası SGK’lılar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün yaptığı açıklamada, yıllardır esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürüleceği müjdesini verdi. Bolat, esnafa verdikleri tüm sözleri bugüne kadar tuttuklarını vurgulayarak, bu yeni düzenlemenin de hükümetin vaatleri arasında olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, düzenlemenin esnaf için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Esnafımızın uzun süredir beklediği 7 bin 200 iş günü şartıyla ilgili çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu düzenleme, esnafımıza emeklilik hakkında daha erken ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.