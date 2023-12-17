SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1.7 milyon SGK'lı ilk sırada! Primi eksik olan EYT'liye 15 gün süre verildi! 6 sene yeterli, 2160 gün kazandıracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son duyuruya göre, emeklilik için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak vatandaşlar için büyük bir avantaj kapısı açılıyor. Emeklilik başvurularını son 2 hafta içinde tamamlayacak olan vatandaşlar, 50 bin liradan fazla parayı ceplerinde tutacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 23:21 Güncelleme 17 Aralık 2023, 23:22
1.7 milyon SGK’lı ilk sırada! Primi eksik olan EYT’liye 15 gün süre verildi! 6 sene yeterli, 2160 gün kazandıracak

Emeklilik sürecinde belirlenen yaş ve hizmet süresi kadar önemli olan bir diğer kritik faktör de prim ödemesidir. Ancak, prim şartını tamamlamayanlar için Türkiye'de yürürlükte olan yasalar çerçevesinde bir dizi borçlanma imkânı bulunmaktadır. Bu borçlanma seçenekleri, emeklilik hedefine ulaşmak isteyenleri maddi anlamda destekleyerek önemli bir çözüm sunmaktadır.

Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyor.

Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp primlerine ekleyebiliyor.

Borçlanmalar yani prim satın almalar için ödenecek paranın asgarisi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Buna göre bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira ödenirken yurtdışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeniyor.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE DEĞİŞECEK

Borçlanma miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için asgari ücretin yüzde 40-50 arasında artması öngörülüyor. Asgari ücrete yapılacak bu artışlar borçlanma maliyetlerini de yüzde 40-50 oranında yukarı çekecek.

Emeklilik prime ihtiyacı olanlar eğer borçlanma başvurularını Aralık ayının sonuna kadar yaparlarsa 2023 yılına ait asgari ücrete göre ödemede bulunacaklar. Eğer başvuru Ocak ayına kalırsa bu kez belirlenen yeni asgari ücrete göre rakam ortaya çıkacak. Yüzde 40-50 arısında bir artış düşünüldüğünde 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde bir fazladan para ödeme durumu ortaya çıkacak.

PARA ÖDEMEK GEREKMİYOR

Borçlanmalarda öncelikle başvuru yapılıyor. O yüzden şu anda ödeme gücü olmayan birisinin de borçlanma başvurusu yapmasında fayda var.

Başvurular e-devletten yapılıyor. SGK bu başvuruyu inceleyip size bir ödeme emri gönderiyor. Daha sonra da 2-3 aylık bir ödeme süresi bulunuyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da hissedilen deprem 4.1’lik deprem! Marmara’daki depremin merkez üssü Yalova, Çınarcık açıkları olarak kaydedildi
İsrail’den yeni katliam! Cibaliya beldesinde evlere hava saldırısı düzenlendi! 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti’de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
SON DAKİKA