1.7 milyon SGK’lı ilk sırada! Primi eksik olan EYT’liye 15 gün süre verildi! 6 sene yeterli, 2160 gün kazandıracak

Emeklilik sürecinde belirlenen yaş ve hizmet süresi kadar önemli olan bir diğer kritik faktör de prim ödemesidir. Ancak, prim şartını tamamlamayanlar için Türkiye'de yürürlükte olan yasalar çerçevesinde bir dizi borçlanma imkânı bulunmaktadır. Bu borçlanma seçenekleri, emeklilik hedefine ulaşmak isteyenleri maddi anlamda destekleyerek önemli bir çözüm sunmaktadır.

Borçlanmalar yani prim satın almalar için ödenecek paranın asgarisi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Buna göre bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira ödenirken yurtdışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeniyor.