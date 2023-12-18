Ailelere 1.250 TL ödeme yapılacak! Yılbaşından önce hesaplara aktarılacak! Ayda 1 kez veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...





Başvuru Süreci:



Aileler, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapabilirler. Ancak, başvuruda bulunacak kişilerin Türk vatandaşı olması, Mavi Kart sahibi olmaması, yerleşim adresinin Türkiye içinde olması ve 18 yaşından büyük olması gibi bazı koşullar aranmaktadır. Ayrıca, hanelerinde memur, noter, muhtar, yurtdışında çalışan ya da özel sandıklar kapsamında olan bireylerin bulunmaması gerekmektedir.





Desteklenmeyen Durumlar:



Cezaevi ve tutukevinde bulunanlar, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, bakım kurumlarında bulunan kişiler ve zorunlu askerlik görevini ifa edenler, program kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumlar, programın daha ihtiyaç sahiplerine yönelik olmasını sağlamaktadır.





Geçerli Başvurular ve Ödeme Tutarları:



Başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için değerlendirilecektir. Hak sahibi hanelere verilecek destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenmiştir. Bu tutarlar, 450 TL ve altı gelir için 1.250 TL'den, 1372,30 TL üzeri - 3.800,78 TL'den az gelir için 850 TL'ye kadar değişmektedir.





Çocuk Destek Bileşeni:



Programın bir diğer önemli unsuru olan Çocuk Destek Bileşeni, hanedeki çocuk sayısına göre ek destek sağlamaktadır. Bu destek, 1-2 çocuklu hanelere 350 TL'den, 5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL'ye kadar çıkmaktadır.



Değişiklik Durumları ve Yeniden Başvuru İmkanı:

Ailelerin sosyoekonomik durumlarında değişiklik olması durumunda, destek programı durdurulabilir. Ancak, bu ailelerin durumları yeniden değerlendirilebilir ve gerektiğinde program yeniden başlatılabilir. Ayrıca, başvurusu reddedilen kişilere, durumlarının değişmesi ihtimaline binaen yeniden başvuru yapma imkanı tanınmıştır.