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Ailelere 1.250 TL ödeme yapılacak! Yılbaşından önce hesaplara aktarılacak! Ayda 1 kez veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek ve sosyal güvenliklerini sağlamak adına çeşitli sosyal destek programları yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda ailelere yönelik sağlanan 1.250 TL'lik ödemeler, birçok ihtiyaca yönelik destek sağlama hedefi taşıyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:34 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:34
Ailelere 1.250 TL ödeme yapılacak! Yılbaşından önce hesaplara aktarılacak! Ayda 1 kez veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirlilere yönelik sosyal destek ödemeleri, Aralık ayında da devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları maddi anlamda rahatlatmayı hedefliyor.

2022 yılında hayata geçirilen ve ihtiyaç sahibi ailelere büyük kolaylıklar sağlayan Aile Destek Programı, 2023 yılında da devam etme kararı aldı. Program, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlayarak, onları 12 ay daha desteklemeyi hedefliyor.



Aile Destek Programı'nın Uzatılması:

İlk olarak 2022 yılında başlatılan ve büyük bir ilgi gören program, ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca destek sağlamıştı. Şimdi ise, bu destek bir yıl daha uzatılarak toplamda 24 aya çıkarıldı. Programın ikinci yılı (Temmuz 2023 - Haziran 2024), hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen dört farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile destek sağlayacak.



Başvuru Süreci:

Aileler, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapabilirler. Ancak, başvuruda bulunacak kişilerin Türk vatandaşı olması, Mavi Kart sahibi olmaması, yerleşim adresinin Türkiye içinde olması ve 18 yaşından büyük olması gibi bazı koşullar aranmaktadır. Ayrıca, hanelerinde memur, noter, muhtar, yurtdışında çalışan ya da özel sandıklar kapsamında olan bireylerin bulunmaması gerekmektedir.



Desteklenmeyen Durumlar:

Cezaevi ve tutukevinde bulunanlar, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, bakım kurumlarında bulunan kişiler ve zorunlu askerlik görevini ifa edenler, program kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumlar, programın daha ihtiyaç sahiplerine yönelik olmasını sağlamaktadır.



Geçerli Başvurular ve Ödeme Tutarları:

Başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için değerlendirilecektir. Hak sahibi hanelere verilecek destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenmiştir. Bu tutarlar, 450 TL ve altı gelir için 1.250 TL'den, 1372,30 TL üzeri - 3.800,78 TL'den az gelir için 850 TL'ye kadar değişmektedir.



Çocuk Destek Bileşeni:

Programın bir diğer önemli unsuru olan Çocuk Destek Bileşeni, hanedeki çocuk sayısına göre ek destek sağlamaktadır. Bu destek, 1-2 çocuklu hanelere 350 TL'den, 5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL'ye kadar çıkmaktadır.

Değişiklik Durumları ve Yeniden Başvuru İmkanı:
Ailelerin sosyoekonomik durumlarında değişiklik olması durumunda, destek programı durdurulabilir. Ancak, bu ailelerin durumları yeniden değerlendirilebilir ve gerektiğinde program yeniden başlatılabilir. Ayrıca, başvurusu reddedilen kişilere, durumlarının değişmesi ihtimaline binaen yeniden başvuru yapma imkanı tanınmıştır.

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