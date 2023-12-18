En iyisi IST! Amerikan seyahat dergisi Global Travel’den İstanbul Havalimanı’na 5 ödül

Ödül töreninde konuşan Şengül, 5 ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı'nın her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı, bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsediğine dikkati çeken Şengül, "İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Şimdi de havalimanımız için 'hedef coğrafya' olan ABD'den ve bu coğrafyadaki yarım milyon okura ulaşan Global Traveler gibi önemli bir mecradan ödüller alarak ülkemize dönüyoruz. Bu başarımızda sürdürülebilirlik konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik altyapımızda aralıksız sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.