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TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2023: Faizler artırılacak mı? Mevduat, altın, dolar...

Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile gündemde. 23 Kasım tarihli önceki PPK toplantısında faiz artırımlarının tamamlanması sinyali verilmişti, bu nedenle ekonomi analistleri ve piyasa aktörleri, alınacak kararları yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 10:54 Güncelleme 19 Aralık 2023, 10:54
TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2023: Faizler artırılacak mı? Mevduat, altın, dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını belirlemek üzere Aralık ayında düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile gündemde. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğindeki toplantı, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve FED'in faiz kararı sonrasında özellikle dikkatle takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası aralık ayı PPK Toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Aynı gün faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'ndan piyasa beklentisinin üstünde bir adım geldi ve politika faizi 500 baz puan artırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.



Piyasada beklenti, politika faizinde 250 baz puanlık bir artış olacağı yönündeydi. PPK metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı ifadesi yer aldı. Açıklamada, "Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

TCMB, 23 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetinde faizin artırımlarının kısa süre sonra tamamlanacağını belirtti. Özette şu bilgiler yer aldı:

"Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. TCMB tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler, menkul kıymetler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılmaktadır. Bu kapsamda alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir.



Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. Bu kararlarla, temel politika aracı olan politika faizi parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likidite yakından izlenmektedir. Mevcut piyasa koşulları ve önümüzdeki döneme ilişkin likidite projeksiyonları dikkate alınarak yapılan etki analizleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaktadır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

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