SGK’dan duyuru geldi! Emeklilik yaşı erkene çekiliyor! Özel imkan geldi; 1-2-3-4 çocuğu olanlar...

Sosyal güvenlik sistemi , engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik , çalışanlara sigortalılığın sona ermesinin ardından 100 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, Türkiye'de tedavi edilemeyen hastalıkların yurt dışındaki tedavi masraflarının karşılanmasının da aralarında olduğu birtakım haklar sunuyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile gerçekleşen sosyal güvenlik reformu, kapsamı ve sunduğu haklarla dünyadaki birçok ülke için örnek oluyor.

Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıların faydasına birçok püf noktası da bulunuyor.