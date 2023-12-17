1.250.000 TL limit açıklandı! 0,70 faiz desteği ile konut kredisi müjdesi geldi! 10 yıl vade fırsatı yanında! 1 yıl şartı ile...

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:
1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca riskli olduğu kararlaştırılan alanı ifade eder.
Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.
2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.
3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 1.250.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000.-TL olabilecektir.
4) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık %8,4, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %8,9, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %9,4 oranında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık %4,8, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,3, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,8 oranında olacaktır.
*Birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu için kullanacakları konut yapım ve konut edinme kredilerine uygulanacak Faiz Desteği yıllık %8,4 olup, iki ve sonraki konutları için Faiz Desteği yıllık %7,2 olarak uygulanacaktır.
5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.