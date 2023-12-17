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1.250.000 TL limit açıklandı! 0,70 faiz desteği ile konut kredisi müjdesi geldi! 10 yıl vade fırsatı yanında! 1 yıl şartı ile...

Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyenler için yılın son büyük fırsatı devlet desteği ile Vakıfbank tarafından sunuluyor. Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyenler için özel avantajlar sunan Vakıfbank, uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 21:38 Güncelleme 17 Aralık 2023, 21:38
1.250.000 TL limit açıklandı! 0,70 faiz desteği ile konut kredisi müjdesi geldi! 10 yıl vade fırsatı yanında! 1 yıl şartı ile...

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi! Türkiye'nin öncü bankalarından Vakıfbank, yılın son kredi fırsatıyla konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere özel avantajlar sunuyor. Banka, konut kredisi paketinde yapmış olduğu açıklama ile devlet destekli kredi imkanlarını duyurdu.

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri,

Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca riskli olduğu kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 1.250.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000.-TL olabilecektir.

4) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık %8,4, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %8,9, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %9,4 oranında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık %4,8, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,3, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,8 oranında olacaktır.



*Birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu için kullanacakları konut yapım ve konut edinme kredilerine uygulanacak Faiz Desteği yıllık %8,4 olup, iki ve sonraki konutları için Faiz Desteği yıllık %7,2 olarak uygulanacaktır.

5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

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