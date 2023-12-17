Bakan Özhaseki açıkladı: "Bina Kimlik Sistemi ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz"

Bakan Özhaseki, "Belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz" dedi. Binaların girişlerine asılacak kare kod uygulamalarının akıllı cihazlarla okutulmasıyla yapı hakkında detaylı bilgiye kolayca erişilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

81 İLDE BAŞLADI

Bakan Özhaseki, açıklamasında "Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız Bina Kimlik Sistemi ile vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler.

Bina sakinleri ise, e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda Bina Kimlik Sistemi'ne geçildiğini bildirdi.

Murathan YILDIRIM