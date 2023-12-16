Yılbaşı tatili turizmi hareketlendirdi: Otellerde rezervasyon tıklım tıklım dolacak!





BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi. Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Dengiz, "Otellerde oda-kahvaltı kişi başı bin liradan başlıyor. Konserler ve etkinlikler ayrıca fiyatlandırılıyor. Bunlar ise içerisinde gala yemeği ve konser olduğu zaman kişi başı 3 bin liradan başlıyor. İçeriğine göre bu fiyatlar daha da artıyor" diye konuştu.

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