Yılbaşı tatili turizmi hareketlendirdi: Otellerde rezervasyon tıklım tıklım dolacak!

1 Ocak Pazartesi'nin de eklenmesiyle 3 günü bulan yılbaşı tatili iç turizme doping etkisi yaptı. Otellerde rezervasyon hareketliliği başladı. Pek çok bölgede oteller yeni yıla yüzde 100 dolulukla girme planı yapıyor.
1 Ocak Pazartesi'nin de eklenmesiyle 3 günü bulan yılbaşı tatili iç turizme doping etkisi yaptı. Otellerde rezervasyon hareketliliği başladı. Pek çok bölgede oteller yeni yıla yüzde 100 dolulukla girme planı yapıyor.
KAYAK TATİLİ ÖZLENDİ
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşı için doluluk yüzde 90'ı geçti. Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Otelcilerimiz gayet memnun. Her kar yağışından sonra rezervasyonların sayısı biraz daha artıyor. İnsanlar kayak yapmayı özledi" dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de bu yılın son gününün pazara denk gelmesi nedeniyle yılbaşını kutlamak isteyen birçok ailenin yeni yılı otellerde karşılayacağını söyledi.
YOĞUN İLGİ VAR
Vatandaşların erken rezervasyona yoğun ilgi gösterdiğini anlatan İşler, "Yılbaşı akşamına kadar yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Şehir içi oteller bir gecelik, şehir dışı oteller ise ikiüç gecelik paketlerle yılbaşına hazır olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Otellerde her keseye göre bir fiyat skalası olduğunu söyleyen İşler, "Kişi başı bin 500 liradan başlayıp 2-3 günlük paketlerde 40 bin liraya kadar ulaşan fiyat seçenekleri bulunuyor" ifadesini kullandı.
BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi. Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Dengiz, "Otellerde oda-kahvaltı kişi başı bin liradan başlıyor. Konserler ve etkinlikler ayrıca fiyatlandırılıyor. Bunlar ise içerisinde gala yemeği ve konser olduğu zaman kişi başı 3 bin liradan başlıyor. İçeriğine göre bu fiyatlar daha da artıyor" diye konuştu.