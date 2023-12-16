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2 trilyon dolarlık buluşma! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İspanya'da yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti

İspanya’da 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Şimşek, ‘Çok verimli geçti. Türkiye’nin sunduğu fırsatlara büyük ilgiyle yaklaşıyorlar’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
2 trilyon dolarlık buluşma! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İspanya’da yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı İspanya'daki yatırımcı toplantısını değerlendirdi.

OVP YATIRIMI ARTIRACAK
İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirten Bakan Şimşek, şöyle konuştu:



"Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyor. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız (OVP), ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."

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