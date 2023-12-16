2 trilyon dolarlık buluşma! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İspanya’da yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti

OVP YATIRIMI ARTIRACAK İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirten Bakan Şimşek, şöyle konuştu:





"Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyor. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız (OVP), ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."