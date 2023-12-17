Emeklilere ek para sürprizi saat 18.00’de geldi! 18-19-20-21 Aralık’ta maaşa ek 8.000 TL ödeme hesaplarda! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için...

Yılın son aylarında emekliler için bankalardan gelen promosyon haberleri, maaşlarını taşımak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış, en düşük 7 bin 500 TL seviyesine çıkarak, bankalar arasında promosyon yarışını başlattı. İşte, güncel emekli promosyonları:

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon yanında, Garanti BBVA kredi kartı ile 500 TL harcama yapanlara ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. ING: ING, SGK emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına ek olarak 4.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanma şansı sunuyor.