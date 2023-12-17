Emeklilere ek para sürprizi saat 18.00’de geldi! 18-19-20-21 Aralık’ta maaşa ek 8.000 TL ödeme hesaplarda! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için...

QNB: QNB, 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yılda 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'ye kadar emekli promosyonu sunmaktadır.
Yapı Kredi: 1 Eylül 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere, 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Devlet Bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank): Devlet bankalarında uygulanan promosyon miktarları şu şekildedir:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 3.000 TL,
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 3.500 TL,
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara: 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara: 5.000 TL.
Emekliler, bankalar arasındaki rekabeti değerlendirerek kendileri için en avantajlı olanı seçebilirler. Ancak promosyon detayları zaman içinde değişebileceği için güncel bilgilere ulaşmak önemlidir.