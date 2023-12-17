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Emeklilere ek para sürprizi saat 18.00'de geldi! 18-19-20-21 Aralık'ta maaşa ek 8.000 TL ödeme hesaplarda! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için...

2023 yılının son günlerine yaklaşırken, bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kesmiyor. Bu yıl emekli sayısındaki artışla birlikte, maaş taşıma işlemlerindeki rekabet de doruk noktasına ulaştı. Emekliler, 2023 Aralık kampanyaları kapsamında yüksek promosyon ve ek avantajlarla karşı karşıya.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 19:29 Güncelleme 17 Aralık 2023, 19:29
Emeklilere ek para sürprizi saat 18.00’de geldi! 18-19-20-21 Aralık’ta maaşa ek 8.000 TL ödeme hesaplarda! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için...

Yılın son aylarında emekliler için bankalardan gelen promosyon haberleri, maaşlarını taşımak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış, en düşük 7 bin 500 TL seviyesine çıkarak, bankalar arasında promosyon yarışını başlattı. İşte, güncel emekli promosyonları:

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon yanında, Garanti BBVA kredi kartı ile 500 TL harcama yapanlara ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.

ING: ING, SGK emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına ek olarak 4.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanma şansı sunuyor.

İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu promosyondan yararlanabilirler.

DenizBank: DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır.

Akbank: Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Ayrıca kredi kartına başvuranlar otomatik fatura talimatı vererek 2.000 TL'ye kadar chip-para kazanma imkanına sahiptirler.

QNB: QNB, 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yılda 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'ye kadar emekli promosyonu sunmaktadır.

Yapı Kredi: 1 Eylül 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere, 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Devlet Bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank): Devlet bankalarında uygulanan promosyon miktarları şu şekildedir:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 3.000 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 3.500 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara: 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara: 5.000 TL.

Emekliler, bankalar arasındaki rekabeti değerlendirerek kendileri için en avantajlı olanı seçebilirler. Ancak promosyon detayları zaman içinde değişebileceği için güncel bilgilere ulaşmak önemlidir.

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