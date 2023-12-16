İstanbul dünyanın en iyi şehirleri listesine girdi! Kaçıncı sırada?

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ TARİFE
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışını Ocak ayı için yüzde 10'a çıkardı. Söz konusu karar ilişkin genelge kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu. Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.
YATIRIM ZAMANI
Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne (YTAK) başvurular 20 Aralık'ta başlıyor. Başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulamaya konulacak elektronik portal üzerinden çevrim içi alınacak. Başvuru yapacaklarda 284 stratejik öncelikli ürün veya 261 teknoloji alan listesinde yer alan projelere ilişkin çalışma yapması şartı aranacak. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkân sağlayacak.
İSTANBUL'A YENİ HAT
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah MahallesiÇamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda ana hat, peron ve bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladıklarını belirterek, "Hattı 2025 yılı içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniyede gidecek" dedi.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN 118 MİLYON DOLAR
Denizbank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bireyleri ve bölgede tarım sektörünün gelişimini desteklemek üzere 118 milyon dolarlık kaynak temin etti. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE) temin edilen kaynağın deprem bölgesi için değerlendirileceğini söyledi.