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İstanbul dünyanın en iyi şehirleri listesine girdi! Kaçıncı sırada?

Dünya genelinde 2023 yılının en iyi 100 şehri araştırıldı. Türkiye’den de 3 şehir listeye girdi. 23’üncü sırada yer alan İstanbul, dünyanın en popüler yabancı destinasyonu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
İstanbul dünyanın en iyi şehirleri listesine girdi! Kaçıncı sırada?

2023 için dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor International'ın turizm performansı; turizm altyapısı; turizm politikası ve çekicilik; sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri baz alarak oluşturduğu listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin ilk sırasına oturdu. Paris'in hemen ardından ise Dubai, Madrid ve Tokyo sıralandı. Tokyo ilk defa ilk 10'a girerken, Londra ise 4 sıra gerileyerek 10'uncu oldu.

ANTALYA VE MUĞLA DA SIRALAMAYA GİRDİ
Listede 23'üncü sırada bulunan İstanbul, ayrıca, 2022'ye göre yüzde 26 artışla 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu oldu. İstanbul'un hemen ardından da 18.8 milyon ziyaretçiyle Londra gelirken, onu 16.8 milyon ziyaretçiyle Dubai takip etti. Antalya, Euromonitor'un en iyi 100 şehir sıralamasında 57'nci, Muğla ise 93'üncü olarak yer aldı.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ TARİFE
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışını Ocak ayı için yüzde 10'a çıkardı. Söz konusu karar ilişkin genelge kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu. Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.

YATIRIM ZAMANI
Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne (YTAK) başvurular 20 Aralık'ta başlıyor. Başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulamaya konulacak elektronik portal üzerinden çevrim içi alınacak. Başvuru yapacaklarda 284 stratejik öncelikli ürün veya 261 teknoloji alan listesinde yer alan projelere ilişkin çalışma yapması şartı aranacak. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkân sağlayacak.

İSTANBUL'A YENİ HAT
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah MahallesiÇamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda ana hat, peron ve bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladıklarını belirterek, "Hattı 2025 yılı içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniyede gidecek" dedi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 118 MİLYON DOLAR
Denizbank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bireyleri ve bölgede tarım sektörünün gelişimini desteklemek üzere 118 milyon dolarlık kaynak temin etti. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE) temin edilen kaynağın deprem bölgesi için değerlendirileceğini söyledi.

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