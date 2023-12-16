İstanbul dünyanın en iyi şehirleri listesine girdi! Kaçıncı sırada?

2023 için dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor International'ın turizm performansı; turizm altyapısı; turizm politikası ve çekicilik; sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri baz alarak oluşturduğu listede Türkiye 'den 3 şehir yer aldı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin ilk sırasına oturdu. Paris'in hemen ardından ise Dubai, Madrid ve Tokyo sıralandı. Tokyo ilk defa ilk 10'a girerken, Londra ise 4 sıra gerileyerek 10'uncu oldu.

ANTALYA VE MUĞLA DA SIRALAMAYA GİRDİ

Listede 23'üncü sırada bulunan İstanbul, ayrıca, 2022'ye göre yüzde 26 artışla 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu oldu. İstanbul'un hemen ardından da 18.8 milyon ziyaretçiyle Londra gelirken, onu 16.8 milyon ziyaretçiyle Dubai takip etti. Antalya, Euromonitor'un en iyi 100 şehir sıralamasında 57'nci, Muğla ise 93'üncü olarak yer aldı.