Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "11 yılın en düşük işsizlik oranını yakaladık"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen, Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunu üstlendiği İstanbul İnsan Kaynakları Forumu dün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim'de TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımız ise yüzde 8.5 düzeyindedir. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda, bu önemli bir performans" dedi.
ESNEK İŞ MODELLERİ
Bu yıl yaşanan deprem felaketine rağmen büyümenin devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 büyüme kaydetti.
Yıl sonunda 4.4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz. Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yıl sonunda yüzde 10.1 olarak tahmin etmiştik. Son gelen rakamlar, olumlu yönde bir düzelme olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli bir işsizlik oranıyla kapatmış olacağız" diye konuştu. Covid döneminde uzaktan ve hibrit çalışma modelleriyle genç ve kadın istihdam oranlarının arttığına dikkat çeken Yılmaz, "Gençlerimiz ve kadınlarımız için çok daha esnek çalışma modelleri geliştireceğiz. Gençlerin hem eğitimde hem iş dünyasında, kadınların da hem evde hem de çalışma hayatında olabileceği modeller üzerinde çalışıyoruz" dedi.
STAJ PROGRAMI ÖRNEK OLDU
Forum'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da yetenek yönetimi uygulamalarıyla geliştirdikleri en önemli araçlardan birinin Ulusal Staj Programı olduğunu söyledi. Bu yıl dördüncüsünü uyguladıkları staj programına başvuru sayısının 400 bini aştığını, doğrudan stajını yapan öğrenci sayısının ise 175 bini geçtiğini aktaran Atay, OECD'nin projelerini 3 yıldır örnek proje olarak gösterdiğini söyledi.