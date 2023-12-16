Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "11 yılın en düşük işsizlik oranını yakaladık"

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "Ekim'de TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımız ise yüzde 8.5 düzeyindedir. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda, bu önemli bir performans" dedi.

ESNEK İŞ MODELLERİ

Bu yıl yaşanan deprem felaketine rağmen büyümenin devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 büyüme kaydetti.

Yıl sonunda 4.4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz. Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yıl sonunda yüzde 10.1 olarak tahmin etmiştik. Son gelen rakamlar, olumlu yönde bir düzelme olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli bir işsizlik oranıyla kapatmış olacağız" diye konuştu. Covid döneminde uzaktan ve hibrit çalışma modelleriyle genç ve kadın istihdam oranlarının arttığına dikkat çeken Yılmaz, "Gençlerimiz ve kadınlarımız için çok daha esnek çalışma modelleri geliştireceğiz. Gençlerin hem eğitimde hem iş dünyasında, kadınların da hem evde hem de çalışma hayatında olabileceği modeller üzerinde çalışıyoruz" dedi.