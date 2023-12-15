Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Süper bilgisayarlar" gelecek yıl kullanılmaya başlanacak

İHRACAT ZİRVESİ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ı ağırladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatımız açısından önemli konulara ilişkin genel bir sunum yaptık. Geniş bir istişare yapma fırsatı bulduk. Çok verimli bir toplantı oldu" dedi. Hafize Gaye Erkan da "İhracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.





TAVUK DÜNYASI'NDAN İSPANYA HAMLESİ

Global marka olma yolculuğunda yönünü Avrupa'ya çeviren Tavuk Dünyası, 'Gagawa' markası ile İspanya'daki büyümesini sürdürüyor. İspanya'daki ilk restoranını Ekim 2022'de başkent Madrid'de açan marka, 2023'ün ilk yarısında Madrid'deki restoran sayısını 4'e çıkarmıştı. Gagawa, yılın ikinci yarısında ise Barcelona, Sevilla, Malaga, Coruna, Murcie ve Oveido gibi şehirlerde yeni restoranlarında misafirlerini ağırlamaya başladı. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "İspanya'da 7 şehirde toplam 10 restoranda misafirlerimizle buluşuyoruz. Globalleşme stratejimiz kapsamında çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2.8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapılırken, bu tutar Ocak ayındaki memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Eğer memur maaş katsayısı yüzde 50 artarsa yeni tutar 7 bin 645 lirayı bulacak.



SİGORTADA TEMİNATLAR ARTTI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında aylık azami prim artış oranının, 2024'ün ilk 4 ayında yüzde 5 olacak şekilde, Mayıs 2024'ten itibaren de asgari ücret, yedek parça, onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak belirlenen hasar maliyet endeksine göre tespit edilmesine ilişkin karar aldı. Yapılan açıklamada, maddi zararlara ilişkin teminat limitlerinin 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitlerinin de 1.8 milyon liraya yükseltildiği bildirildi.