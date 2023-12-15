Emekli maaşı 8500 TL ve üstü olana şans bileti çıktı! 15-16-17 Aralık’ta 10.000 TL ödeme hesaba yatacak

Otomatik Fatura Talimatı'na ek olarak 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon ile toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon.

SGK emekli maaşı taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon.

Garanti BBVA kredi kartı ile 500 TL harcama yapanlara ek olarak 1.000 TL bonus.

İş Bankası:

Emekli maaşı taşıyanlara 7.500 TL'ye varan emekli promosyonu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dahil olmak üzere, İş Bankası'ndan emekli maaşı alanlar promosyondan yararlanabilirler.

DenizBank:

Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon.