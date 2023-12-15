Emekli maaşı 8500 TL ve üstü olana şans bileti çıktı! 15-16-17 Aralık’ta 10.000 TL ödeme hesaba yatacak

Yıl sonuna yaklaşırken, emeklileri sevindirecek promosyon kampanyaları birbiri ardına başladı. Bankalar, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunarak müşteri çekmeye çalışıyor. İşte, banka banka detaylı inceleme:
Yıl sonuna yaklaşırken, emeklileri sevindirecek promosyon kampanyaları birbiri ardına başladı. Bankalar, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunarak müşteri çekmeye çalışıyor. İşte, banka banka detaylı inceleme:
ARALIK AYINDA ÖDENECEK PROMOSYON MİKTARLARI
Garanti BBVA:
Emekli maaşı taşıyanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon.
Garanti BBVA kredi kartı ile 500 TL harcama yapanlara ek olarak 1.000 TL bonus.
ING:
SGK emekli maaşı taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon.
Otomatik Fatura Talimatı'na ek olarak 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon ile toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon.
İş Bankası:
Emekli maaşı taşıyanlara 7.500 TL'ye varan emekli promosyonu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dahil olmak üzere, İş Bankası'ndan emekli maaşı alanlar promosyondan yararlanabilirler.
DenizBank:
Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Akbank:
Akbank'a emekli maaşı taşıyanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Kredi kartına başvuran ve otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 2.000 TL'ye varan chip-para fırsatı.
QNB:
8.000 TL'ye varan nakit promosyon.
CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu.
Yapı Kredi:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Ek Ödül Taahhütnamesi ile 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül.
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon.
Emekliler, kendilerine en uygun promosyonu seçmek için detaylı inceleme yaparak, maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bankaların resmi iletişim kanalları üzerinden güncel bilgilere ulaşmak önemlidir.