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Özel sektöre %71 zamlı maaş hesabı! %50, %64, %56 %ZAMLI MAAŞ HESABI! Bu mesleklerde çalışanlara müjde

Milyonlarca özel sektör çalışanı, yapılacak zam oranlarını büyük bir merakla beklerken, asgari ücret zammının beklendiği sektörlerden bazıları zam oranlarını açıklamaya başladı. Özellikle belirli sektörlerde yüksek zam beklentisi içinde olan çalışanlar, maaş oranlarını asgari ücret zammından önce araştırmaya başladı. Bu açıklamalar, özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanları kapsıyor. İşte özel sektöre zam oranı tahminleri...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 21:05 Güncelleme 14 Aralık 2023, 21:08
Özel sektöre %71 zamlı maaş hesabı! %50, %64, %56 %ZAMLI MAAŞ HESABI! Bu mesleklerde çalışanlara müjde

Milyonlarca özel sektör çalışanı, merakla bekledikleri zam oranlarına dair detayları öğrenmek için gün sayıyor. Bazı sektörler, asgari ücret zammının beklendiği dönemde zam oranlarını açıklamaya başladı ve özellikle dikkat çeken sektörler yüzde 71 zam müjdesini verdi. İşte konu hakkında detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yılsonu enflasyon tahminlerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette mağduriyet olmadan bir neticeye varılması gerektiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, asgari ücretin yıl içinde bir kez belirlendiğini ve bu zammın, tarafları mağdur etmeyecek şekilde yapılacağını vurguladı.

ÖZEL SEKTÖRDE ZAM ORANLARI

Özel sektörde asgari ücretten yüksek maaş alan çalışanları da yakından ilgilendiren zam oranları sektörlere göre farklılık gösteriyor. Genel olarak yüzde 50'lik bir artış öngörülürken, bazı sektörlerde bu oran yüzde 70'e kadar çıkıyor.

SEKTÖRLERE GÖRE ZAM ORANLARI:

Sigorta Sektörü: Yüzde 71
Otomotiv Sektörü: Yüzde 64
Kimya Sektörü: Yüzde 60

Holdingler: Yüzde 56
Sağlık ve İlaç Sektörü: Yüzde 55
Maden Sektörü: Yüzde 51
Diğer Sektörler (Otomotiv Ana Sanayi, Bankacılık, Teknoloji, Finansal Hizmetler, Lojistik, Perakende, Hizmet Sektörü): Yüzde 50

SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRET ARTIŞI

Lojistik: Yüzde 115
Perakende: Yüzde 114
Enerji: Yüzde 108

BÖLGESEL VE SEKTÖREL FARKLILIKLAR

Araştırmaya göre, İstanbul en yüksek ücret alan bölge konumunda. Ancak İzmir ve Ankara ile ücret farkları her geçen yıl azalıyor. Yeni mezun ile genel müdür arasındaki ücret farkı da düşüş gösteriyor.

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