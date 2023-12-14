Özel sektöre %71 zamlı maaş hesabı! %50, %64, %56 %ZAMLI MAAŞ HESABI! Bu mesleklerde çalışanlara müjde

Milyonlarca özel sektör çalışanı, merakla bekledikleri zam oranlarına dair detayları öğrenmek için gün sayıyor. Bazı sektörler, asgari ücret zammının beklendiği dönemde zam oranlarını açıklamaya başladı ve özellikle dikkat çeken sektörler yüzde 71 zam müjdesini verdi. İşte konu hakkında detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yılsonu enflasyon tahminlerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette mağduriyet olmadan bir neticeye varılması gerektiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, asgari ücretin yıl içinde bir kez belirlendiğini ve bu zammın, tarafları mağdur etmeyecek şekilde yapılacağını vurguladı.