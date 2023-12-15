Rota Türkiye: Kredi risk primi (CDS) düştü, yabancı yatırımcının ilgisi arttı

Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS), dün 20 puana yakın düşerek Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına inerken; hisse senedi ile tahvilbono piyasasına yabancı yatırımcı girişi de 1-8 Aralık haftasında 6.5 yılın zirvesine ulaştı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562.4 milyon dolarlık hisse senedi, 891.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562.4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti.
Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise 25 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek alım olarak dikkati çekerken, son 6 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı.
RİSK PRİMİ 299.9 BAZ PUANA İNDİ
1 MİLYAR 453 MİLYON DOLARLIK YABANCI GİRİŞİ
REZERVLER 141.4 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI