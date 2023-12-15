PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Rota Türkiye: Kredi risk primi (CDS) düştü, yabancı yatırımcının ilgisi arttı

Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS), dün 20 puana yakın düşerek Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına inerken; hisse senedi ile tahvilbono piyasasına yabancı yatırımcı girişi de 1-8 Aralık haftasında 6.5 yılın zirvesine ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Rota Türkiye: Kredi risk primi CDS düştü, yabancı yatırımcının ilgisi arttı

Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS), dün 20 puana yakın düşerek Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına inerken; hisse senedi ile tahvilbono piyasasına yabancı yatırımcı girişi de 1-8 Aralık haftasında 6.5 yılın zirvesine ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562.4 milyon dolarlık hisse senedi, 891.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562.4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise 25 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek alım olarak dikkati çekerken, son 6 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı.

RİSK PRİMİ 299.9 BAZ PUANA İNDİ
1 MİLYAR 453 MİLYON DOLARLIK YABANCI GİRİŞİ
REZERVLER 141.4 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI

1.2 MİLYAR DOLAR ARTIŞ VAR
Merkez Bankası rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 52 milyon dolar azalışla 46 milyar 864 milyon dolara indi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü: Gazze için bir an önce ateşkes!
Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! Dilekçe hangi ayda verilmeli? Hesaplama neye göre yapılıyor?
Ümit Özdağ’dan katil İsrail’i destekleyen markalardan Starbucks’ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır
SON DAKİKA