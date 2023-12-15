Rota Türkiye: Kredi risk primi (CDS) düştü, yabancı yatırımcının ilgisi arttı

1.2 MİLYAR DOLAR ARTIŞ VAR

Merkez Bankası rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 52 milyon dolar azalışla 46 milyar 864 milyon dolara indi.

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