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Herkesin evi olacak! Devlet desteği geldi! Prefabrik ev fiyatları kaç TL? İşte en uygun 1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 123 m2 evlerin güncel fiyatları

Türkiye'de prefabrik evler, son yıllarda artan popülariteleriyle dikkat çekiyorlar. Uygun maliyetleri ve pratik kullanım özellikleri sayesinde, özellikle arsa sahipleri için cazip bir alternatif haline geliyorlar. Bu evler, farklı boyut ve tasarımlarla geniş bir çeşitlilik sunarak, her türlü ihtiyaca ve zevke uygun çözümler sağlıyor. İşte en uygun 1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 123 m2 evlerin güncel fiyatları...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:22
Herkesin evi olacak! Devlet desteği geldi! Prefabrik ev fiyatları kaç TL? İşte en uygun 1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 123 m2 evlerin güncel fiyatları

Prefabrik evler, Türkiye'de giderek artan bir popülerliğe sahip. Uygun maliyetleri ve pratik kullanımları ile dikkat çeken bu evler, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden geniş bir fiyat aralığına sahip. Kampanyalı fiyatlar, özellikle bütçe dostu seçenekler arayanlar için cazip alternatifler sunuyor.

Prefabrik evlerin en büyük avantajlarından biri, uygun maliyetleridir. İnternet üzerinden erişilebilen fiyat listeleri, bu evlerin 250 bin Türk Lirası gibi başlangıç fiyatlarından 1.5 milyon Türk Lirası ve üzeri gibi daha yüksek maliyetlere kadar uzanan geniş bir fiyat aralığına sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, her bütçeye uygun prefabrik ev seçeneklerinin mevcut olduğunu ortaya koyuyor.

Prefabrik ev piyasasında, çeşitli boyutlardaki kampanyalı evlerin fiyatları büyük ilgi görüyor. İşte bazı popüler prefabrik ev modellerinin kampanyalı fiyatları:

İşte bazı popüler prefabrik ev modellerinin kampanyalı fiyatları:

  • 50 m² 2+1 Prefabrik Ev: 339.900 TL yerine 279.900 TL
  • 55 m² 2+1 Prefabrik Ev: 374.900 TL yerine 299.900 TL
  • 59 m² 2+1 Prefabrik Ev: 394.900 TL yerine 314.900 TL
  • 70 m² 2+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 429.900 TL yerine 349.900 TL

  • 75 m² 2+1 Prefabrik Ev: 449.900 TL yerine 359.900 TL
  • 69 m² 2+1 Prefabrik Ev: 449.900 TL yerine 364.900 TL
  • 74 m² 2+1 Prefabrik Ev: 459.900 TL yerine 369.900 TL
  • 78 m² 2+1 Prefabrik Ev: 474.900 TL yerine 384.900 TL
  • 81 m² 3+1 Prefabrik Ev: 499.900 TL yerine 399.900 TL
  • 84 m² 2+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 499.900 TL yerine 419.000 TL
  • 85 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 549.900 TL yerine 444.900 TL
  • 90 m² 3+1 Prefabrik Ev: 559.900 TL yerine 449.900 TL
  • 100 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 609.900 TL yerine 489.900 TL

Geniş Alanlı Prefabrik Evlerin Kampanyalı Fiyatları

Daha geniş alanlı prefabrik ev modellerinin kampanyalı fiyatları da şu şekildedir:

  • 112 m² 3+1 Prefabrik Ev: 639.900 TL yerine 519.900 TL
  • 108 m² 2+1 Prefabrik Ev: 589.900 TL yerine 529.900 TL
  • 103 m² Tek Katlı 2+1 Prefabrik Ev: 689.900 TL yerine 549.900 TL
  • 113 m² 4+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 699.900 TL yerine 569.900 TL
  • 120 m² 3+1 Prefabrik Ev: 724.900 TL yerine 589.900 TL
  • 121 m² 3+1 Prefabrik Ev: 739.900 TL yerine 614.900 TL

  • 126 m² Tek Katlı 3+1 Prefabrik Ev: 819.900 TL yerine 669.900 TL
  • 110 m² Dubleks Prefabrik Ev: 739.900 TL yerine 679.900 TL
  • 150 m² 4+1 Tek Katlı Prefabrik Ev: 879.900 TL yerine 724.900 TL
  • 148 m² Tek Katlı İkiz 2+1 Prefabrik Ev: 889.900 TL yerine 729.900 TL
  • 126 m² Dubleks Prefabrik Ev: 844.900 TL yerine 769.900 TL
  • 136 m² 4+1 Prefabrik Ev: 874.900 TL yerine 799.900 TL

  • 131 m² 4+1 Prefabrik Ev: 899.900 TL yerine 819.900 TL
  • 148 m² 3+1 Prefabrik Ev: 904.900 TL yerine 829.900 TL
  • 150 m² Dubleks Prefabrik Ev: 954.900 TL yerine 839.900 TL
  • 149 m² Dubleks Prefabrik Ev: 924.900 TL yerine 879.900 TL
  • 154 m² 3+1 Prefabrik Ev: 1.024.900 TL yerine 909.900 TL
  • 152 m² Çift Katlı İkiz 2+1 Prefabrik Ev: 1.009.900 TL yerine 919.900 TL
  • 157 m² 4+1 Dubleks Prefabrik Ev: 1.079.900 TL yerine 939.900 TL
  • 123 m² Dik Çatılı Dubleks Prefabrik Ev: 1.049.900 TL yerine 999.900 TL

Prefabrik evlerin fiyatları, firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Bu fiyat farklılıkları, evlerin boyutları, tasarım özellikleri ve kullanılan malzeme kalitesine göre değişiyor. Ayrıca, konum ve montaj hizmetleri gibi ek faktörler de fiyatları etkileyebiliyor.

NOT: Fiyatlar firmadan firmaya göre değişiklik gösterebiliyor.

Devletten 300.000 TL'ye Kadar Destek!

3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı, bu ihtiyacı karşılamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla devreye alınmıştır. Program, barınma ihtiyacı olan ve belirli kriterlere uyan kişilere yönelik yardımları içermektedir.

Kimler Faydalanabilir?

Bu program, 18 yaş ve üzeri, muhtaçlık sınırının altında gelire sahip kişiler için tasarlanmıştır. Adayların sağlıklı barınma şartlarına sahip bir konutlarının olmaması ve en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde yaşamaları gerekmektedir. Ayrıca, nafaka yükümlülüğüne sahip akrabalarının bulunmaması da bu yardım programından yararlanma şartları arasındadır.

Destek Kapsamı ve Miktarları

Bu program çerçevesinde, ihtiyaç durumuna ve belirlenen kriterlere göre farklı destek miktarları sunulmaktadır:

  • Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar,
  • Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar,
  • Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar,
  • Prefabrik ev yapımında 300.000 TL'ye kadar,
  • Betonarme ev yapımı veya ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek sağlanabilmektedir.
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