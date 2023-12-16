Herkesin evi olacak! Devlet desteği geldi! Prefabrik ev fiyatları kaç TL? İşte en uygun 1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 123 m2 evlerin güncel fiyatları

Prefabrik evler, Türkiye'de giderek artan bir popülerliğe sahip. Uygun maliyetleri ve pratik kullanımları ile dikkat çeken bu evler, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden geniş bir fiyat aralığına sahip. Kampanyalı fiyatlar, özellikle bütçe dostu seçenekler arayanlar için cazip alternatifler sunuyor.

Prefabrik evlerin en büyük avantajlarından biri, uygun maliyetleridir. İnternet üzerinden erişilebilen fiyat listeleri, bu evlerin 250 bin Türk Lirası gibi başlangıç fiyatlarından 1.5 milyon Türk Lirası ve üzeri gibi daha yüksek maliyetlere kadar uzanan geniş bir fiyat aralığına sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, her bütçeye uygun prefabrik ev seçeneklerinin mevcut olduğunu ortaya koyuyor.