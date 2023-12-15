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Memura %49.80 zam netleşiyor! Emekli Sandığı'na 12.062 TL çıplak maaş tahmini çıktı! Merkez Bankası 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Türkiye'de 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında gerçekleşecek olan yüzde 15'lik zam oranına ek olarak enflasyon farkını merakla bekliyordu. Bugün, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklanarak, bu önemli konuda ipucu verdi. Anket sonuçları, memur maaşları ve emeklilerin Ocak zammının ne kadar olacağı konusunda belirleyici bir rol oynayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 11:42 Güncelleme 15 Aralık 2023, 11:42
Memura %49.80 zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 12.062 TL çıplak maaş tahmini çıktı! Merkez Bankası 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Türkiye genelinde yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli, heyecanla beklenen Ocak zammına doğru hızla ilerliyor. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarındaki yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, enflasyon farkı da belirgin bir şekilde netleşmeye başladı. Bu kritik dönemde, milyonlarca kişi, finansal geleceklerini şekillendirecek olan zam oranlarına odaklanmış durumda.

5 AYDA ORAN NE OLDU?

Enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece tek veri kaldı. Bu veri 3 Ocak'ta belli olacak.

İŞTE ANKETTEN ÇIKAN ORAN

Bu tarih heyecanla beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.39 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 38.08 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.26'ya, Ocak zammı da yüzde 49.80'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAHMİNLER NELER?

2023 yılına ilişkin en düşük enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı bu tahmin gerçekleşirse yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak.

Eğer 2023 yılı enflasyonu en yüksek tahmin olan yüzde 68 çıkarsa, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 40.26 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32'ye, Ocak zammı da yüzde 52.17'ye yükselebilecek.

GERÇEKLEŞEN ORANLAR

* 5 aylık enflasyon: % 33.66

* 5 aylık enflasyon farkı: % 26.09

* Zam oranı: % 45

EN DÜŞÜK TAHMİN

* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 65

* 6 aylık enflasyon: % 37.76

* Enflasyon farkı: % 29.96

* Zam oranı: % 49.46

EN YÜKSEK TAHMİN

* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 68

* 6 aylık enflasyon oranı: % 40.26

* Enflasyon farkı: % 32.32

* Zam oranı: % 52.17

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 65.39

* 6 aylık enflasyon oranı: % 38.08

* Enflasyon farkı: % 30.26

* Zam oranı: % 49.80

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARINA ŞÖYLE YANSIYACAK? (TL)

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 48.611,60

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 34.361,12

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 44.247,92

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 39.927,69

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 48.873,75

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 44.228,45

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 82.328,58

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 39.607,12

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 49.616,76

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 35.259,92

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 72.089,75

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.580,97

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 41.374,76

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.279,88

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK? (TL)

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 53.795,05

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.612,06

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 18.069,63

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 31.265,13

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.752,75

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.372,63

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 15.927,49

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 38.807,56

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 42.468,30

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38

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