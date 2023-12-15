Memura %49.80 zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 12.062 TL çıplak maaş tahmini çıktı! Merkez Bankası 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAHMİNLER NELER?
2023 yılına ilişkin en düşük enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı bu tahmin gerçekleşirse yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak.
Eğer 2023 yılı enflasyonu en yüksek tahmin olan yüzde 68 çıkarsa, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 40.26 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32'ye, Ocak zammı da yüzde 52.17'ye yükselebilecek.
GERÇEKLEŞEN ORANLAR
* 5 aylık enflasyon: % 33.66
* 5 aylık enflasyon farkı: % 26.09
* Zam oranı: % 45
EN DÜŞÜK TAHMİN
* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 65
* 6 aylık enflasyon: % 37.76
* Enflasyon farkı: % 29.96
* Zam oranı: % 49.46
EN YÜKSEK TAHMİN
* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 68
* 6 aylık enflasyon oranı: % 40.26
* Enflasyon farkı: % 32.32
* Zam oranı: % 52.17
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 65.39
* 6 aylık enflasyon oranı: % 38.08
* Enflasyon farkı: % 30.26
* Zam oranı: % 49.80
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARINA ŞÖYLE YANSIYACAK? (TL)
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 48.611,60
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 34.361,12
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 44.247,92
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 39.927,69
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 48.873,75
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 44.228,45
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 82.328,58
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 39.607,12
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 49.616,76
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 35.259,92
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 72.089,75
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.580,97
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 41.374,76
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.279,88
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK? (TL)
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 53.795,05
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.612,06
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 18.069,63
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 31.265,13
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.752,75
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.372,63
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 15.927,49
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 38.807,56
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 42.468,30
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38