Memura %49.80 zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 12.062 TL çıplak maaş tahmini çıktı! Merkez Bankası 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAHMİNLER NELER?

2023 yılına ilişkin en düşük enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı bu tahmin gerçekleşirse yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak.

Eğer 2023 yılı enflasyonu en yüksek tahmin olan yüzde 68 çıkarsa, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 40.26 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32'ye, Ocak zammı da yüzde 52.17'ye yükselebilecek.