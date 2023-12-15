Ve teşebbüse geçildi! 81 ilde düğmeye basıldı zorunluluk geldi! A101, BİM, Migros, ŞOK Market dahil tüm zincir marketlerde bundan böyle...

Türkiye'de perakende ticaret sektöründe büyük bir değişim başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren zincir marketlerde yeni kurallar yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenlemeler A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa gibi zinir marketleri de kapsıyor.
Haksız Ticari Uygulamalara Ceza
Yapılan düzenlemelerin en dikkat çeken yönlerinden biri, haksız ticari uygulamalara getirilen cezalar. Kampanya maliyetlerinin adil olmayan şekilde paylaştırılması, sözleşme şartlarının net olmaması gibi durumlar artık para cezası ile karşı karşıya kalacak. Bu, ticari ilişkilerde daha fazla adil bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.
Küçük İşletmelere Destek
Küçük ölçekli işletmeler için de önemli avantajlar sağlanıyor. Özellikle tarım ve gıda ürünlerinin tedarik sürecinde, alacakların ödeme süreleri işletmenin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında ayarlanıyor. Bu, küçük işletmelerin finansal dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.