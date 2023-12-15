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Ve teşebbüse geçildi! 81 ilde düğmeye basıldı zorunluluk geldi! A101, BİM, Migros, ŞOK Market dahil tüm zincir marketlerde bundan böyle...

Zincir marketlerde yeni dönem! 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren büyük marketlerde bazı gıda ürünlerinin satışı zorunlu olacak! Ticaret Bakanlığı yeni düzenleme ile birlikte 200'den fazla zincir markette özellikle çölyak hastaları için önemli olan glutensiz ürünlerin satışının artık zorunlu hale getirilmesine onay verdi. Bu zorunluluk aslında zincir marketin şubesinin 250 metrekareden daha büyük olması standartına bağlandı. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 11:10 Güncelleme 15 Aralık 2023, 11:11
Ve teşebbüse geçildi! 81 ilde düğmeye basıldı zorunluluk geldi! A101, BİM, Migros, ŞOK Market dahil tüm zincir marketlerde bundan böyle...

Türkiye'de perakende ticaret sektöründe büyük bir değişim başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren zincir marketlerde yeni kurallar yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenlemeler A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa gibi zinir marketleri de kapsıyor.

Haksız Ticari Uygulamalara Ceza

Yapılan düzenlemelerin en dikkat çeken yönlerinden biri, haksız ticari uygulamalara getirilen cezalar. Kampanya maliyetlerinin adil olmayan şekilde paylaştırılması, sözleşme şartlarının net olmaması gibi durumlar artık para cezası ile karşı karşıya kalacak. Bu, ticari ilişkilerde daha fazla adil bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Küçük İşletmelere Destek

Küçük ölçekli işletmeler için de önemli avantajlar sağlanıyor. Özellikle tarım ve gıda ürünlerinin tedarik sürecinde, alacakların ödeme süreleri işletmenin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında ayarlanıyor. Bu, küçük işletmelerin finansal dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Sağlıklı Ürün Zorunluluğu ve Özel Diyet Ürünleri

Yeni düzenlemeler, 200'den fazla şube sayısına sahip zincir mağazalar ve 250 metrekareden büyük mağazalarda sağlıklı ürünlerin ve özel diyet gereksinimlerine uygun ürünlerin satışını zorunlu kılıyor. Glütensiz ve laktozsuz gibi özel diyet ürünlerinin satışı, tüketicilerin sağlıklı ve özel ihtiyaçlarına daha kolay erişim sağlamak adına büyük önem taşıyor.

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