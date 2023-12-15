Gram altını olanlar dikkat yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Kuyumcular ve müşteriler arasında sıkça gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık geçmişte kalıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e verdiği bilgiye göre, yeni sistemde her gram altın, Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak ve alıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturacak.
YENİ SİSTEM
Bu yenilikçi sistem özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir takip mekanizması sunuyor. Bu yeni uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.
Bülent Yılmaz yaptığı açıklamada, "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin Darphane tarafından verilen benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı bir sistemdir." ifadelerini kullandı.