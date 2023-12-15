Gram altını olanlar dikkat yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Kuyumcular ve müşteriler arasında sıkça gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık geçmişte kalıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e verdiği bilgiye göre, yeni sistemde her gram altın, Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak ve alıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturacak.

YENİ SİSTEM Bu yenilikçi sistem özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir takip mekanizması sunuyor. Bu yeni uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.