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Gram altını olanlar dikkat yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Altın piyasasında büyük bir değişimin adımlar atılıyor. Artık gram altınlar Darphane tarafından özel olarak ambalajlanıp etiketlenerek satışa sunulacak. Bu yeni düzenleme sahte altın satışlarının önüne geçmeyi ve altın alım-satım işlemlerindeki güveni artırmayı hedefliyor. Her gram altın üretici bilgileri, üretim tarihi, üretim yeri, saflık derecesi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarası içeren bir etiketle donatılacak.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 12:11 Güncelleme 15 Aralık 2023, 12:11
Gram altını olanlar dikkat yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Kuyumcular ve müşteriler arasında sıkça gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık geçmişte kalıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e verdiği bilgiye göre, yeni sistemde her gram altın, Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak ve alıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturacak.

YENİ SİSTEM

Bu yenilikçi sistem özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir takip mekanizması sunuyor. Bu yeni uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.

Bülent Yılmaz yaptığı açıklamada, "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin Darphane tarafından verilen benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

SERTİFİKA VE AMBALAJ

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, bütün gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde satılacak. Her gram altın, üzerinde özel bir kod barındıracak, bu da alıcılara ekstra güvenlik sağlayacak.

Yılmaz yeni sistemin sadece altın için değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirtti.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretilirse bunlar da Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu standart, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

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