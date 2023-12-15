Maaşı 7.499 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 09.00’da IBAN’dan 10.250 TL ödeme

Bankaların emekli müşterilerine yönelik yarışı kızışırken her bir banka kendi özel kampanyalarıyla ön plana çıkmayı hedefliyor. Bu kampanyalar emekliler için çekici fırsatlar sunarken bazı bankalar ek koşullar belirlerken diğerleri ise daha fazla avantajlar sunarak dikkat çekiyor. Ödemeler başvuru formu değerlendirilir değerlendirilmez hesaplara geçiyor.

Akbank Akbank, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan müşterilerine 10.000 TL'ye kadar varan promosyon fırsatları sunmakta. Ayrıca, Axess veya Wings kart kullanıcılarına yönelik ek chip-para ödülleri de dikkat çekiyor.