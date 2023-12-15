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Maaşı 7.499 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 09.00'da IBAN'dan 10.250 TL ödeme

Milyonlarca emekli yeni yıl öncesi bankaların merakla beklenen promosyon tekliflerine büyük bir ilgi gösteriyor. Zamlı emekli maaşlarını büyük bir merakla bekleyen emekliler bunun yanı sıra bankaların sunduğu avantajlı promosyon kampanyalarını da mercek altına alıyor. Bankalar müşteri çekme ve tercih edilme yarışında dikkat çeken teklifler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda da yeni yıla az bir zaman kala yeni promosyon teklifleri merak konusu oluyor.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 09:12 Güncelleme 15 Aralık 2023, 09:12
Maaşı 7.499 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 09.00’da IBAN’dan 10.250 TL ödeme

Bankaların emekli müşterilerine yönelik yarışı kızışırken her bir banka kendi özel kampanyalarıyla ön plana çıkmayı hedefliyor. Bu kampanyalar emekliler için çekici fırsatlar sunarken bazı bankalar ek koşullar belirlerken diğerleri ise daha fazla avantajlar sunarak dikkat çekiyor. Ödemeler başvuru formu değerlendirilir değerlendirilmez hesaplara geçiyor.

Akbank

Akbank, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan müşterilerine 10.000 TL'ye kadar varan promosyon fırsatları sunmakta. Ayrıca, Axess veya Wings kart kullanıcılarına yönelik ek chip-para ödülleri de dikkat çekiyor.

İş Bankası

İş Bankası, SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon teklif ediyor. Banka ayrıca, Maximum Kart kullanıcılarına aidatsız kart kullanımı gibi ek avantajlar sağlıyor.

Yapı Kredi ve Garanti BBVA

Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, Garanti BBVA ise emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye kadar nakit promosyonlar ve ek bonuslar sunuyor.

TEB ve Şekerbank

TEB emeklilere 3.000 ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yaparken, Şekerbank hem promosyon ödemeleri hem de eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek hizmetler sunuyor.

ING ve Denizbank

ING 5.100 ile 8.500 TL arası promosyonlar ve ek avantajlar sunarken, Denizbank 3.000 ile 5.000 TL arası promosyonlar ve kredi kartı kullanımlarında indirim avantajları sağlıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank emeklilere 4.800 ile 8.000 TL arası promosyonlar sunuyor ve kredi kartı kullanımlarında çeşitli indirimler sağlıyor.

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