Maaşı 7.499 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 09.00’da IBAN’dan 10.250 TL ödeme

Yapı Kredi ve Garanti BBVA
Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, Garanti BBVA ise emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye kadar nakit promosyonlar ve ek bonuslar sunuyor.
TEB ve Şekerbank
TEB emeklilere 3.000 ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yaparken, Şekerbank hem promosyon ödemeleri hem de eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek hizmetler sunuyor.
ING ve Denizbank
ING 5.100 ile 8.500 TL arası promosyonlar ve ek avantajlar sunarken, Denizbank 3.000 ile 5.000 TL arası promosyonlar ve kredi kartı kullanımlarında indirim avantajları sağlıyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank emeklilere 4.800 ile 8.000 TL arası promosyonlar sunuyor ve kredi kartı kullanımlarında çeşitli indirimler sağlıyor.