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2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı sorgulama ekranı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan önemli bir sosyal destek programıdır. Aralık ayında yapılacak SED yardımı ödemeleri, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu ödemelerin ne zaman yapılacağı ve 2023 yılı için SED yardımının miktarı, alıcılar için önemli bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, 2024 yılında SED yardımlarında bir artış olup olmayacağı da sıkça sorulan sorular arasında.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 10:51 Güncelleme 16 Aralık 2023, 10:51
2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı sorgulama ekranı

Aralık ayı SED yardımı sorgulamaları devam ediyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan SED yardımı binlerce ihtiyaç sahibine destek olmak amacıyla veriliyor. Kasım ayında paralarını ceplerine koyan vatandaşlar gözlerini Aralık ayına çevirdi. Peki Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? İşte SED yardımı sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

ARALIK AYI SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Öncelikle Aralık ayı SED yardımı ödemelerinin henüz hesaplara yatmadığını belirtelim.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz ay çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirmişti.

SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?

SED ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.

SED YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR!

Yeni yılla birlikte sadece memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin değil, sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Ocak ayı memur maaş zammının 5 ayda ulaştığı oran yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen parayı nasıl değiştirecek? İşte detayları…

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla zamlanacak.

Şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya çıkacak.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 808 liraya yükselecek.

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