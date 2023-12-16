2023 SED yardımı ne kadar, 2024 yılında zam gelecek mi? Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı sorgulama ekranı

Yeni yılla birlikte sadece memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin değil, sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Ocak ayı memur maaş zammının 5 ayda ulaştığı oran yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen parayı nasıl değiştirecek? İşte detayları…

Şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 266 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 617 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 320 liraya çıkacak.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 511 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 808 liraya yükselecek.