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Aylık, günlük asgari ücret kaç para olacak 2024? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? Netten brüte kim ne kadar alacak? Refah payı dahil hesaplamalar

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2024 asgari ücret görüşmelerinde. Geçtiğimiz hafta başlayan görüşmelerin ardından ikinci toplantı tarihi belirlendi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte üç farklı zam formülü ile net, brüt, günlük ve aylık asgari ücret maaşı tahminleri...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 09:26 Güncelleme 15 Aralık 2023, 09:26
Aylık, günlük asgari ücret kaç para olacak 2024? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? Netten brüte kim ne kadar alacak? Refah payı dahil hesaplamalar

Asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirildi. İkinci toplantının tarihi ise görüşmelerin ardından duyuruldu. Görüşmelerde işçi sendikaları, işveren temsilcileri ve hükümet arasında karşılıklı görüş alışverişi devam edecek. Peki, Aylık, günlük asgari ücret kaç para olacak 2024? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? Netten brüte kim ne kadar alacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücretin 2. toplantısı 18 Aralık pazartesi olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretle ilgili toplamda 4 toplantı söz konusu, ilk toplantıda rakam teklifi yapılmadı, sonraki toplantılar için yol haritası ve tarihleri belirlendi. İkinci toplantıda tarafların rakamlar üzerinden değerlendirmeler yapacağına inanıyorum.

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

Burada konuşulacak rakamı belirleyen faktörlere bakıldığı zaman yaşam maliyetleri, geçinme endeksleri, refah payı, ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon gibi parametreler söz konusu olacaktır.

İşçi tarafında ise TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay her toplantı sürecinde özellikle kırmızı çizgimiz açlık sınırındır diyerek vurgulama yapmaktadır. TÜRK-İŞ kasım ayı açlık sınırını 14.025 TL ve bekar bir kişinin yaşama maliyetini 18.239 TL, yoksulluk sınırı ise 45.686 TL olarak açıkladı. Aralık ayı verileri açıklanmadığını da unutmamak gerekir.

İşin doğası gereği işçi tarafı en üst rakamdan masaya oturacak, işveren tarafı bunu aşağı çekmeye çalışacak, devlet tarafı ise her iki tarafı gözeterek arabulucu görevini üstlenecektir.

ASGARİ ÜCRETTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO NE?

Bence bu seneki rakamı enflasyon verileri belirleyecektir. Orta Vadeli Program'da (OVP), 2023 yılı hedef enflasyonu yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçtiğimiz aylarda yıllık enflasyon tahminini % 62 ile % 68 arası medyan olan % 65 olarak belirtmişti. Ekonomik veriler ışığında buradaki tahminin büyük ihtimalle tutacağına inanıyorum. Eğer yıllık enflasyon %65 çıkarsa 2023'ün ilk yarıyılı TÜFE % 19,77 soyutladığımızda ikinci yarıyıl % 37,77 çıkmaktadır. İşte başlangıç verisi de bu olacaktır.

Masada diğer taraf olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanımızı, emeklimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde beyanatları mevcut.

Bu da demek oluyor ki şu anki asgari ücret net 11.402,32 TL'dir. Mevcut asgari ücretin üzerine %37,77 olan altı aylık enflasyonu eklediğimizde 4.306,65 artış gerçekleşiyor. Böylelikle topladığımız zaman 15.708,98 TL rakamı ortaya çıkıyor. Bu refah payı hariç tespit edilen rakamdır.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE İLAVE ZAM NE KADAR OLACAK?

Refah payı kısmına gelince mutlaka bir refah payı verileceğine inanıyorum. Geçmiş dönemlerde de bu şekilde olmuştu. Hatırlayacak olursak ocak ayında 8.506 TL olan asgari ücret 11.402 TL seviyesinde gerçekleşmişti. Yüzdesel ifade ile enflasyon % 19,77 iken zam oranı % 34 yapılmıştı."

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