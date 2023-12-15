Aylık, günlük asgari ücret kaç para olacak 2024? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? Netten brüte kim ne kadar alacak? Refah payı dahil hesaplamalar

İşin doğası gereği işçi tarafı en üst rakamdan masaya oturacak, işveren tarafı bunu aşağı çekmeye çalışacak, devlet tarafı ise her iki tarafı gözeterek arabulucu görevini üstlenecektir.

ASGARİ ÜCRETTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO NE?

Bence bu seneki rakamı enflasyon verileri belirleyecektir. Orta Vadeli Program'da (OVP), 2023 yılı hedef enflasyonu yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçtiğimiz aylarda yıllık enflasyon tahminini % 62 ile % 68 arası medyan olan % 65 olarak belirtmişti. Ekonomik veriler ışığında buradaki tahminin büyük ihtimalle tutacağına inanıyorum. Eğer yıllık enflasyon %65 çıkarsa 2023'ün ilk yarıyılı TÜFE % 19,77 soyutladığımızda ikinci yarıyıl % 37,77 çıkmaktadır. İşte başlangıç verisi de bu olacaktır.

Masada diğer taraf olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanımızı, emeklimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde beyanatları mevcut.