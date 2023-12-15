AFAD’dan depremzedelere 71 milyar 678 milyon TL! Türkiye Tek Yürek bağışları afetzedelere ulaştırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.



15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan;



▪️ 123.963.984.430 ₺'den

▪️ 71.678.731.031 ₺'yi



barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık.… pic.twitter.com/resLEf6OJH — AFAD (@AFADBaskanlik) December 15, 2023

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,denildi.