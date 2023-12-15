Emekli taban maaş zam hesabı değişti! Belli oldu, 7.500 TL alanlara müjde açıklandı! 1999-2000 sonrası 1’i ile 31’i arasında işe girenler...

DİLEKÇE TARİHİ AYLIĞI NASIL ETKİLER?

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için o yıl emekli aylıklarına yapılan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısının (o yılın TÜFE artış oranı+ülke büyümesinin yüzde 30'u) mukayese edilmesi gerekiyor.

Emekli zamları güncelleme katsayısından fazlaysa yılbaşından önce başvurulmalı, az ise Ocak ayı beklenmeli. Ancak bekleyerek kaçırılacak emekli aylıkları mutlaka hesaba katılmalı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce yüzde 30, ardından yüzde 25 zam yapıldı. Toplam zam yüzde 62.5'e ulaştı. Bu ay sonuna kadar dilekçe verenler bu artıştan yararlanacak. Ayrıca Ocak'ta başvurana göre 1 ay daha fazla aylık alacak.

Ocak'ta başvuranlar için esas alınacak güncelleme katsayısının ise bu ay başvurandan daha yüksek olacağı öngörülüyor. Çünkü 2023 yılı TÜFE oranı yüzde 65-68 aralığında bekleniyor. 2023 büyüme tahmini de yüzde 4.4. Bu, 2024'te başvuranların güncelleme katsayısının daha fazla olacağını ortaya koyuyor.

TAZMİNAT DA OCAK ARTAR

Emekli olup işten ayrılmayı planlayanlar, tazminat hesabı da yapıyor. 1 Ocak'tan itibaren artacak ücretler tazminata da yansıyacak. En düşük tutar yeni asgari ücretle, tavan tutar da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Bu nedenle karar verirken buna da dikkat etmek gerekiyor.