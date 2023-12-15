Döviz rezervi rekor kırdı! Risk primi 300’ün altına indi | Yatırımcının yeni rotası Türkiye

Para politikasındaki normalleşme, büyümenin dengelenmesi, yabancı yatırımcı güvenindeki artışla hızlanan portföy girişi, cari açıktaki düşüş, not artırım beklentileri, rezervlerdeki yükseliş ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık, Türkiye ekonomisindeki iyimser havayı güçlendirdi. Kredi risk primi 300 baz puanın altına inerken, döviz rezervlerinde yeni bir rekora imza atıldı. Hisse senedi ile tahvil- bono piyasasına son 6.5 yılın en güçlü yabancı girişi gerçekleşti.
BELİRSİZLİKLER AZALIYOR
Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini yansıtan ve mayıs ayında 700 baz puanı aşan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) dün 20 puana yakın düşerek Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi. Para politikasındaki normalleşme ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası piyasalardan da geçer not aldı. Bu gelişmelerle banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini hızlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'ten fazla yükselerek 7.750 puanın üzerine çıktı.
GÖZLER MOODY'S'İN DEĞERLENDİRMESİNDE
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceğini aktardı. Ayrıca, yabancı finansal kuruluşların Türk Lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.