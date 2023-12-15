Döviz rezervi rekor kırdı! Risk primi 300’ün altına indi | Yatırımcının yeni rotası Türkiye

6.5 YILIN EN BÜYÜK YABANCI GİRİŞİ Son 1 ayda hızlanan yabancı girişi, 1-8 Aralık haftasında 6.5 yılın zirvesine ulaştı. Yabancılar, 8 Aralık haftasında net 562.4 milyon dolarlık hisse senedi, 891.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı. Yabancılar son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562.4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek rakam oldu.



REZERVLER TARİHİ ZİRVEDE

Sabah'ta yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde son 1 ayda hızlanan yükseliş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre döviz rezervleri 1-8 Aralık haftasında 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolarla yeni bir rekora imza attı. Rezervlerde 26 Mayıs'tan bu yana yaşanan artış 42 milyar 916 milyon dolara ulaştı. Döviz rezervlerinde son 5 haftadaki artış 12.9 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduat (KKM) ise 1-8 Aralık haftasında 2.7 trilyona geriledi.