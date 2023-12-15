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3.500 TL'lik ödeme aktif edildi! Faturasını getiren 8 ay düzenli para alacak! e-Devlet üzerinden hemen başvurun

Türkiye'de fatura desteği kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlar, hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanarak düzenli olarak veriliyor. Özellikle doğal gaz ve elektrik yardımları, ekonomik zorluk içinde olan ailelere nefes aldıran önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 09:49 Güncelleme 15 Aralık 2023, 09:49
3.500 TL’lik ödeme aktif edildi! Faturasını getiren 8 ay düzenli para alacak! e-Devlet üzerinden hemen başvurun

Türkiye'de, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik devlet tarafından sunulan doğal gaz faturaları için yardım ve destek ödemeleri, 2023 yılı Aralık itibariyle artış gösterdi. Bu kapsamda, vatandaşların enerji faturalarını ödemelerine destek olmayı amaçlayan programlar için belirli şartlar ve başvuru süreçleri bulunuyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz tüketim desteği tutarı artırıldı.

Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN "DOĞAL GAZ DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

A Haber ekranlarında doğalgaz desteği paketine ilişkin konuşan enerji uzmanı Altuğ Karataş, paketten kimlerin yararlanacağı sorusunu yanıtladı:

"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden belirlenmiş gelir sahibi insanlar bu haktan faydalanabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında veriliyordu."

DOĞALGAZ DESTEĞİ HANGİ AYLARI KAPSIYOR?

Karataş, doğalgaz desteğinin hangi ayları kapsadığına ilişkin olarak şunları söyledi:

Destek alımları PTT Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz faturalarını mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yardım Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılıyor. Toplamda tüketimde 8 aylık bir tüketimi kapsayan yardımdan bahsediyoruz."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak

Doğalgaz mesken aboneliği

Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor.

T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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